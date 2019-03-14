"Halk yönetimin görevi bırakmasını istiyor"

CEZAYİR (AA) - Cezayir eski Başbakanı Ali bin Flis, halkın, yönetimin görev süresini uzatmasını istemediğini aksine görevi bırakmasını istediğini söyledi.

Özgürlük Öncüleri Partisi Başkanı ve eski Başbakan Bin Flis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hafta başında başbakan olarak atanan Nureddin Bedevi'nin bugün düzenlediği basın toplantısında dile getirdiği diyalog çağrısına değindi.

Basın toplantısının içeriğinin önemsiz olduğunu savunan Bin Flis, şu ifadeleri kullandı:

"Yönetim her şeyi söyleyebilir ancak halk onları dinlemiyor. Cezayir yönetimi, mesajını açıklamak için bir medya kampanyası yapıyor ancak halk yönetimin mesajını tam olarak anladı. Siyasi otorite görev süresini uzatmak istiyor, halk ise onların tamamen yönetimden çekilmelerini istiyor."

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika tarafından başbakan olarak atanan Bedevi, başkentte Dışişleri Bakanı Ramatan Lamamra ile bugün düzenlediği basın toplantısında, yeni hükümetin bu hafta sonu veya gelecek hafta başında kurulacağını ve liyakat sahibi isimlerden oluşacak yeni hükümetin kurulması için istişare sürecinde olduklarını ifade etmişti.

Hükümetin kurulmasının hemen ardından Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın çağrısını yaptığı ulusal diyalog konferansı hazırlıklarına başlanacağını aktaran Cezayir Başbakanı, "Geçiş döneminin kolaylıkla ve sükûnet içinde atlatılması için tüm siyasi partileri diyaloğa çağırıyoruz." demişti.

