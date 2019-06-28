Halka açık plajlardaki sular Sağlık Bakanlığı tarafından analiz ediliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İl Sağlık Müdürlüklerimiz yüzme sezonunda 15 günde bir halka açık plajlardan bakteriyolojik numuneler almaktadır. Alınan numuneler Bakanlığımız laboratuvarlarında analiz edilmektedir” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada halk sağlığının korunması amacıyla yüzme sularının denetlendiğini belirtti. Turizm sezonunda yerli ve yabancı misafirlerin tatillerini sorunsuz şekilde geçirebilmeleri için ilgili bakanlıklar ve belediyeler ile iş birliği içinde çalışmalarına devam ettiğini belirten Koca, halk sağlığının korunması amacıyla yüzme sularının bakteriyolojik kalitesinin izlenmesi çalışmalarının da Sağlık Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü kaydetti. Her yıl uzman ve deneyimli ekipler tarafından yüzme sezonunda 34 ilde halka açık plajlarda izleme çalışmaları yapıldığını açıklayan Koca, “İl Sağlık Müdürlüklerimiz yüzme sezonunda 15 günde bir halka açık plajlardan bakteriyolojik numuneler almaktadır. Alınan numuneler Bakanlığımız laboratuvarlarında analiz edilmektedir. Analiz sonuçları, risk seviyesinin değerlendirilmesi, kirliliğin tespiti ve alınacak önlemlerin belirlenmesi için son derece önemli bir göstergedir” ifadelerini kullandı.

Koca, bir yıl içinde Karadeniz, Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesi kıyıları ile göllerde bin 291 izleme noktasından numune alındığını ve toplam 41 bin 475 analiz yapıldığını ifade ederek, “Buna göre 921 yüzme alanı A sınıfı, 296 yüzme alanı B sınıfı, 62 yüzme alanı C sınıfı olarak değerlendirilmiştir. D sınıfı olarak nitelendirilebilecek yüzme alanı ise bulunmamaktadır” açıklamasında bulundu.

İzleme çalışmalarının Türkiye’nin turizmi açısından son derece önemli olan Uluslararası Mavi Bayrak programına da önemli katkı sağladığını belirten Koca, “Bakanlığımız tarafından bakteriyolojik yönden izlenen plajlar arasında 463 tanesi mavi bayrak ödülü almıştır. Bu sayının artırılması için çalışmalarımız devam etmektedir. Analizlerde elde edilen tüm veriler, yüzme suyu takip sistemi ile elektronik ortamda da izlenmektedir. Vatandaşlarımız www.yuzme.saglik.gov.tr adresinden gidecekleri yüzme alanını seçerek analiz sonuçlarına ulaşabilir” dedi.

