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Halka dizisine yeni oyuncu!

DİZİ HABERLERİ  | 25.01.2019 20:40 | Son Güncelleme

TRT 1'de yayınlanan polisiye dizi Halka'nın oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı.

Halka dizisine yeni oyuncu!

TRT1'nin Es Film imzalı polisiye dizisi Halka, sürükleyici konusu ve zengin prodüksiyonuyla son dönemde ekranın adından en çok söz ettiren projelerinin başında geliyor. Usta yönetmen Volkan Kocatürk'ün imza attığı dizi, geçen salı akşamı ikinci bölümüyle seyirciyle buluştu.

Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan, Burak Sergen, Funda İlhan ve Serhat Midyat gibi usta isimleri genç kuşağın öne çıkan yıldızları Serkan Çayoğlu, Hande Erçel, Kaan Yıldırım ve Hazal Subaşı'yla buluşturan 'Halka'ya son olarak Uğur Uzunel de katıldı.

Üç sezon 'Aşk ve Mavi' dizisinde 'İsmet Göreçki' karakterine hayat veren Uzunel, 'Halka'nın ekibine 3. bölümde dahil olacak. Uzunel, senaryosunu Aziz Tuna C., Selim Bener ve Ali Demirel'in yazdığı 'Halka'da 'Bolpaşa Şener' rolünü oynayacak.

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Aynı zamanda 'Herkesin Bildiği Sırlar' adlı tiyatro oyununa da hazırlanan Uğur Uzunel, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin kadrosuna katılan partneri Gözde Okur'la da salı akşamları rakip olacak.

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halka dizisi uğur uzunel

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