HALKALI-GEBZE BANLİYÖ HATTI 7 AYDA 68 MİLYON YOLCU TAŞIDI; TRAFİK NEFES ALDI

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, (DHA)

Açılışı 12 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Halkalı-Gebze Marmaray banliyö hattında, 7 ayda 68 milyon yolcu taşındı. Toplam 43 durağın bulunduğu bu hat sayesinde Anadolu ve Avrupa yakasına geçişler büyük ölçüde kolaylaştı.

TCDD tarafından yapılan açıklamaya göre 13 Mart-22 Eylül tarihleri arasında 68 milyon 468 bin İstanbullu Halkalı-Gebze Marmaray Hattı'nı kullandı. 63 kilometre uzunluğundaki Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatları ile 13 kilometre uzunluğundaki Marmaray'ın birleştirilmesiyle oluşan hat Küçükçekmece, Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla ve Üsküdar ilçelerini birbirine bağlıyor.

Halkalı-Gebze hattını sürekli kullandığını söyleyen Elif İpşir, “Çok memnunum açıldığı günden beri kullanıyorum. Öncesinde ulaşımım daha zordu. Halkalı gibi bir yerden E-5'e varmanız gerekiyor. Metrobüs kullanmanız gerekiyor. Metrobüse bisikletle binebilmek imkansız gibi bir şey. Bu hat Eminönü, Sirkeci veya karşıya geçmek isteyen birisi için inanılmaz güzel bir alternatif. Hız açısından çok iyi. Metrobüse göre daha konforlu" diye konuştu.