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HALKALI-GEBZE BANLİYÖ HATTINDA KAZA: 3 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 10:27 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA Florya'da Halkalı-Gebze banliyö tren hattında test sürücüsü sırasında kaza meydana geldi.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA
Florya'da Halkalı-Gebze banliyö tren hattında test sürücüsü sırasında kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Deneme sürüşü yapan demir yolu aracı ile elektrik hattını döşeyen araç, Florya'da çarpıştı. Kazada, yaralanan 3 kişi ambulansla hastane kaldırıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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(HAVADAN GÖRÜNTÜ)
-Olay yerinin havadan görüntüsü
(GEÇİLEN GÖRÜNTÜ)
-Olay yerinden görüntüler
-Ekiplerin çalışması
-Genel ve detaylar

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