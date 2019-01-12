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HALKALI-GEBZE BANLİYÖ HATTINDA KAZA: 3 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 10:43 | Son Güncelleme

* Ray bakım çalışması yapan araçla, elektrik hattı döşeyen araç kafa kafaya çarpıştı.  Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Zeki GÜNAL-Güven USTA-İSTANBUL DHA Bakırköy'de Halkalı-Gebze banliyö tren hattında elektrik hattı döşeyen araç ile ray bakım çalışmaları yapan araç kafa kafaya çarpıştı.

* Ray bakım çalışması yapan araçla, elektrik hattı döşeyen araç kafa kafaya çarpıştı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Zeki GÜNAL-Güven USTA-İSTANBUL DHA
Bakırköy'de Halkalı-Gebze banliyö tren hattında elektrik hattı döşeyen araç ile ray bakım çalışmaları yapan araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Halkalı-Gebze banliyö tren hattında ray bakım çalışması yapan araç, Florya mevkiinde aynı hatta elektrik hattı döşeyen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine itafiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulansla hastane kaldırıldı.

"BÜYÜK BİR TOZ BULUTU KALKTI"
Kazayı gören bir görgü tanığı, "Sarı yol bakım aracı Florya tarafından korna çalarak geliyordu. Diğer araç sabit duruyordu. Üzerinde bir kişi çalışıyordu. Çarpıştılar. Büyük bir toz bulutu kalktı" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Ekiplerin çalışması
-Olay yerinin havadan görüntüsü
-Genel ve detaylar

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