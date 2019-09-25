"Halkalı Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Temel Atma Töreni" (2)

EDİRNE (AA) - AB Ulaştırma ve Hareketlilik Komisyoneri Violetta Bulc, "Siz hem Avrupa hem Asya’ya aitsiniz bu iki kıtayı birleştiren harika bir yerdesiniz. Türkiye'de ulaştıma altyapısını ortaya koymak demek ekonomileri daha bir birbirine yaklaştırmak demek, aynı zamanda Avrupa ve Türkiye arasında yeni bir kargo koridoru oluşturmak demek." dedi.

Bulc, şu anda Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılan eski Karaağaç Tren Garı'nda gerçekleşen "Halkalı Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Temel Atma Töreni"ndeki konuşmasına Türkçe “Merhaba, Edirne merhaba Türkiye, sizinle olmaktan çok mutluyum.” diyerek başladı.

Projenin sadece bir temel atma töreni olmadığını ifade eden Bulc, tren yolu hattının medeniyetler arasında köprü görevi de gördüğünü söyledi.

Türkiye'nin çok önemli bir konumda bulunduğunun altını çizen Bulc, şunları kaydetti:

"Bugün bizler AB ve Türkiye arasında Avrupa ile Asya arasında, doğu ile batı arasında yeni bir fiziksel bağlantıyı kutluyoruz ve tüm bu bağlantıların kalbinde de Türkiye var. Ulaştırma her şeyi birbirine bağlar. Kıtalar ve medeniyetler arasında köprü olmak çok büyük bir önceliktir. Siz hem Avrupa hem Asya’ya aitsiniz bu iki kıtayı birleştiren harika bir yerdesiniz. Türkiye'de ulaştıma altyapısını ortaya koymak demek ekonomileri daha birbirine yaklaştırmak demek, aynı zamanda Avrupa ve Türkiye arasında yeni bir kargo koridoru oluşturmak demek. Esasında ulaştırma hem istihdam hem de büyüme için itici güç, yatırımları da çekecektir tabii ki. İş dünyası arasında fırsatlar yaratacak, komşuluk ilişkilerine de katkılar sunacaktır."