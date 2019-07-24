EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Aramızdaki kara yolu bağlantısının dışında çok güçlü bir demir yolu bağlantısıyla, modern çağın gereklerine uygun bir demiryolu bağlantısıyla aradaki bağlantının sağlanıyor olması büyük bir kazanç." dedi.

Canalp, Devecihan Kültür Merkezi'nde Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi toplantısında yaptığı konuşmada, projenin heyecan uyandırdığını söyledi.

Projenin sadece Edirne'yi İstanbul'a bağlamadığını belirten Canalp, "İstanbul'u aynı zamanda Avrupa'ya bağlıyor, aynı zamanda Sivas'ı Avrupa'ya, aynı zamanda Erzurum'u ve Mardin'i de Avrupa'ya bağlıyor. Aramızdaki kara yolu bağlantısının dışında çok güçlü bir demir yolu bağlantısıyla, modern çağın gereklerine uygun bir demir yolu bağlantısıyla aradaki bağlantının sağlanıyor olması büyük bir kazanç." diye konuştu.

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi'nin göz önünde bulundurulması gereken önemli noktaları olduğunu aktaran Canalp, şunları kaydetti:

"Sunumlar yapan değerli katılımcılarımız kendileri de ifade ettiler. Projenin güzergahı, geçtiği güzergahlardaki dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili hassasiyetleri önemle vurgulamış oldular. Bu hassasiyet iki temelde ortaya çıkıyor. Bir tanesi Edirne, Türkiye ve dünyada kültürün ve kültürel varlıkların en yoğun şekilde bulunduğu illerden bir tanesi. Hatta sayısal olarak da Floransa'dan sonra dünyada en fazla kilometrekare başına düşen tarihi eserin bulunduğu il olma iddiası var her zaman için Edirne ve Edirnelilerin. Hızlı tren hattının da bu dokunun içerisinden geçmesi dolayısıyla da bu hususa çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu dokuyu bozmadan bu dokuya zarar vermeden ama kültür turizmine de katkı sağlayabilecek mutlaka formülasyonunu bulmamız gerekiyor. İkincisi de tarımsal alanlar ve hayvancılığın minimal düzeyde olumsuz etkilenmesine yönelik yapılacak faaliyetler son derece önemlidir."