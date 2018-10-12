Halkalı'da binanın çatısı alev alev yandı (AMATÖR KAMERA GÖRÜNTÜLERİ)

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - KÜÇÜKÇEKMECE Halkalı'da bulunan bir binanın çatısı alev alev yandı.
Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın bir anda büyüdü. Yangına müdahale için çok sayıda iftaiye ekibi sevkedildi. Saat 11.00 sıralarında çıkan yangın yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralan olmazken bina ve mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.
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