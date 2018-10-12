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-  HALKALI'DA ÇATISI YANAN BİNADAKİ CAN PAZARI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 13:31 | Son Güncelleme

  * Mahsur kalan bir kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

* Mahsur kalan bir kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Küçükçekmece Halkalı'da bulunan 6 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Yangında mahsur kalan kadının kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yangın saat 11.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi Filiz Sokak'ta bulunan bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatının bir bölümünde başlayan yangın hızla tüm çatıyı sardı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri en üst kattaki bir dairede mahsur kalan bir kadını merdiven aracıyla kurtardı. Binada oturan diğer apartman sakinleri de kendi imkanlarıyla apartmandan çıktı. Büyük korku yaşayan bina sakinleri göz yaşları içinde yanan binalarını izledi. Diğer ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de çalışmalarıyla yangın yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı. Çıkan yangında her hangi bir can kaybı yada yaralanma yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan yangının ilk anlarında yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerası yansıdı. Görüntülerde mahsur kalan bir kadının itfaiye tarafından kurtarıldığı görülüyor

Görüntü Dökümü:
-Yangından görüntü
-Alevlerden görüntü
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Görgü tanıkları ile röportaj
-Tahliye edilenlerden görüntü
-Diğer detaylar
CEP TELEFONU
-Yükselen alevler
-Mahsur kalan kadın
-Kadının kurtarılması

12.10.2018 - 11.38 Haber Kodu : 181012063
12.10.2018 - 11.39 Haber Kodu : 181012064
12.10.2018 - 11.41 Haber Kodu : 181012065
12.10.2018 - 11.53 Haber Kodu : 181012068
12.10.2018 - 11.55 Haber Kodu : 181012069
12.10.2018 - 12.05 Haber Kodu : 181012072
12.10.2018 - 12.33 Haber Kodu : 181012086
12.10.2018 - 12.47 Haber Kodu : 181012093
12.10.2018 - 12.56 Haber Kodu : 181012098

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