- HALKALI'DA 'SÜLFİRİK ASİT' ALARMI

Haber- Kamera: Ersan SAN-Enver ALAS - Gökhan ÇELİK / İSTANBUL DHA

Küçükçekmece'de seyir halindeki bir kamyonetin kasasındaki varil içinde bulunan sülfirik asit yola döküldü. Olay anında yolda yürüyen iki kişi, sülfirik asidin vücuduna temas etmesi sonucu 'yanma' şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Çevreyi bir anda kaplayan sülfirik asit kokusu mahallede paniğe neden oldu.

Olay Halkalı Dereboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki kapalı kasa bir kamyonetten sülfirik asit, bidonun devrilmesiyle yola döküldü. Bu sırada arkadan gelen bazı araçlar ile iki kişi de asitin üzerinden geçti. Asidin vücutlarına temas ettiği öğrenilen iki kişinin bacaklarının bazı bölümlerinde 'yanma' meydana geldiği bildirildi.

"CADDE YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI"

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, AFAD, Küçükçekmece ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de olay yerine geldi. İki kişi ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bir süre sonra gelen İBB ekipleri de yolda kumlama çalışması yaptı.

Olayın ardından ekipler, kamyonette incelemelerde bulunurken, polis ise sürücünün ifadesini aldı. Araçta yakıcı ve yanıcı madde taşınmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmadığı gerekçesiyle sürücüye idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.