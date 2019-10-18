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Halkapınar'da yük treni raydan çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 22:30 | Son Güncelleme

Alsancak Limanı'ndan yola çıkan 7 vagonlu yük treni Şehitler Caddesi'nde raydan çıkarak devrildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde yük treni raydan çıktı.

Akşam saatlerinde Alsancak Limanı'ndan yüklenen 7 vagonlu tren, Halkapınar bölgesi Şehitler Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan olmadı, seferlerde de aksama yaşanmadı.

TCDD yetkilileri ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Şehitler Caddesi geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

Yük treninin vinç yardımıyla kaldırılacağı öğrenildi.

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