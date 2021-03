Halkbank 12 Nisan’da Temyiz Hakimlerinin Karşısına Çıkıyor

New York İkinci Bölge Mahkemesi’nde (İstinaf Mahkemesi) devam eden Halkbank’ın temyiz davasında duruşma tarihi belirlendi. Halkbank’ın avukatları, 12 Nisan’da New York’ta bir üst mahkemede yapılacak duruşmada üç temyiz hakiminin karşısına çıkacak. Üst mahkemede yapılacak duruşmada temyiz hakimleri, Halkbank’ın avukatları ve New York Güney Bölgesi savcılarının argümanlarını dinleyecek.

New York İkinci Bölge Mahkemesi’nde yapılacak duruşma sonrasındaki bir tarihte, üç hakimden oluşan bir üst mahkemenin heyeti Halkbank’ın ‘Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası’ kapsamında yaptığı itirazı değerlendirip ABD’de yargılanıp-yargılanamayacağına karar verecek.

Üst mahkeme Halkbank’ın itirazıyla ilgili kararını kısa bir sürede verecek

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ne yaptığı tüm başvuruları reddedilen Halkbank, bir üst mahkeme olan, New York İkinci Bölge Mahkemesi’ne hakkındaki iddianamenin düşürülmesi ve ‘Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası’ kapsamında ABD’de yargılanamayacağı gerekçesiyle iki ayrı temyiz başvurusunda bulunmuştu.