Halkbank 12 Nisan’da Temyiz Hakimlerinin Karşısına Çıkıyor

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ne yaptığı tüm başvuruları reddedilen Halkbank, bir üst mahkeme olan, New York İkinci Bölge Mahkemesi’ne hakkındaki iddianamenin düşürülmesi ve ‘Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası’ kapsamında ABD’de yargılanamayacağı gerekçesiyle iki ayrı temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Üst mahkeme Halkbank’ın itirazıyla ilgili kararını kısa bir sürede verecek

New York İkinci Bölge Mahkemesi’nde yapılacak duruşma sonrasındaki bir tarihte, üç hakimden oluşan bir üst mahkemenin heyeti Halkbank’ın ‘Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası’ kapsamında yaptığı itirazı değerlendirip ABD’de yargılanıp-yargılanamayacağına karar verecek.

New York İkinci Bölge Mahkemesi’nde (İstinaf Mahkemesi) devam eden Halkbank’ın temyiz davasında duruşma tarihi belirlendi. Halkbank’ın avukatları, 12 Nisan’da New York’ta bir üst mahkemede yapılacak duruşmada üç temyiz hakiminin karşısına çıkacak. Üst mahkemede yapılacak duruşmada temyiz hakimleri, Halkbank’ın avukatları ve New York Güney Bölgesi savcılarının argümanlarını dinleyecek.

Bir üst mahkeme olan New York İkinci Bölge Mahkemesi, Halkbank’ın davanın düşürülmesi talebini reddetmiş ancak ‘Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası-FSIA’ kapsamında ABD’de yargılanamayacağı iddiasını inceleyerek en kısa zamanda kararını açıklayacağını bildirmişti.

Bir üst mahkeme, Rıza Sarraf davası kapsamında New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde sanık olarak yargılanan Halkbank’ın duruşma sürecini durdurmuştu. New York İkinci Bölge Mahkemesi, bir alt mahkemede belirlenen duruşma takvimini, davayla ilgili kendi kararını açıklayana kadar askıya alınmasına hükmetmişti.

Savcılık: “Halkbank ABD’de yargılanabilir”

Şimdiye kadar üst mahkeme sürecinde hakimler, taraflardan yazılı görüşlerini almıştı. New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, üst mahkemeye 66 sayfalık bir dilekçe sunmuş, "Halkbank ABD’ye karşı suç işledi burada yargılanabilir” görüşünü savunmuştu.

Başsavcılık itiraz dilekçesinde şimdiye kadar görülen davalardan bazı örnekler vermiş, Halkbank’ın Amerikan devletine yalan beyanda bulunduğunu ve ABD mali sistemini kullanarak kara para akladığını belirterek, suçun bu ülkede işlendiği için yargılamanın bu ülkede yapılacağını kaydetmişti.