Halkbank 12 Nisan’da Temyiz Hakimlerinin Karşısına Çıkıyor

New York İkinci Bölge Mahkemesi’nde (İstinaf Mahkemesi) devam eden Halkbank’ın temyiz davasında duruşma tarihi belirlendi. Halkbank’ın avukatları, 12 Nisan’da New York’ta bir üst mahkemede yapılacak duruşmada üç temyiz hakiminin karşısına çıkacak. Üst mahkemede yapılacak duruşmada temyiz hakimleri, Halkbank’ın avukatları ve New York Güney Bölgesi savcılarının argümanlarını dinleyecek.
New York İkinci Bölge Mahkemesi’nde yapılacak duruşma sonrasındaki bir tarihte, üç hakimden oluşan bir üst mahkemenin heyeti Halkbank’ın ‘Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası’ kapsamında yaptığı itirazı değerlendirip ABD’de yargılanıp-yargılanamayacağına karar verecek.
Üst mahkeme Halkbank’ın itirazıyla ilgili kararını kısa bir sürede verecek
New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ne yaptığı tüm başvuruları reddedilen Halkbank, bir üst mahkeme olan, New York İkinci Bölge Mahkemesi’ne hakkındaki iddianamenin düşürülmesi ve ‘Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası’ kapsamında ABD’de yargılanamayacağı gerekçesiyle iki ayrı temyiz başvurusunda bulunmuştu.
Bir üst mahkeme olan New York İkinci Bölge Mahkemesi, Halkbank’ın davanın düşürülmesi talebini reddetmiş ancak ‘Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası-FSIA’ kapsamında ABD’de yargılanamayacağı iddiasını inceleyerek en kısa zamanda kararını açıklayacağını bildirmişti.
Bir üst mahkeme, Rıza Sarraf davası kapsamında New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde sanık olarak yargılanan Halkbank’ın duruşma sürecini durdurmuştu. New York İkinci Bölge Mahkemesi, bir alt mahkemede belirlenen duruşma takvimini, davayla ilgili kendi kararını açıklayana kadar askıya alınmasına hükmetmişti.
Savcılık: “Halkbank ABD’de yargılanabilir”
Şimdiye kadar üst mahkeme sürecinde hakimler, taraflardan yazılı görüşlerini almıştı. New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, üst mahkemeye 66 sayfalık bir dilekçe sunmuş, "Halkbank ABD’ye karşı suç işledi burada yargılanabilir” görüşünü savunmuştu.
Başsavcılık itiraz dilekçesinde şimdiye kadar görülen davalardan bazı örnekler vermiş, Halkbank’ın Amerikan devletine yalan beyanda bulunduğunu ve ABD mali sistemini kullanarak kara para akladığını belirterek, suçun bu ülkede işlendiği için yargılamanın bu ülkede yapılacağını kaydetmişti.
Halkbank:” Hiçbir mahkemenin Halkbank’ı ABD’de yargılama yetkisi yok”
Halkbank’ın avukatları da savcılığın argümanlarına yaklaşık bir hafta sonra cevap vermiş, üst mahkemeye sundukları 42 sayfalık dilekçede, ABD’de yürürlükte olan "Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası-FSIA" kapsamına girdikleri ve hiçbir federal mahkemenin Halkbank’ı ABD’de yargılama yetkisi olmadığı savunmuştu. Halkbank’ın avukatları, ayrıca bir üst mahkemenin daha önce temyiz başvurusunu reddettiği aleyhlerine hazırlanan, iddianamenin düşürülmesi başvurusunun da yeniden değerlendirilmesini istemişti.
Halkbank, mahkemeye sunduğu dilekçede savcılığın argümanlarının tamamına maddeler halinde yanıt vermiş, Türkiye Cumhuriyeti Varlık Fonu’nun içinde yer alan Halkbank’ın, yasaların yabancı devletlere ABD’de yargı yetkisinden muafiyet verdiğini öne sürmüştü.
Halkbank davasında son sözü üst mahkeme söyleyecek
12 Nisan’da, Halkbank’ın avukatları ve savcılar şimdiye kadar yaptıkları yazılı başvurularının aksine, argümanlarını üst mahkeme hakimlerine sözlü olarak iletecekler.
Üst mahkeme Halkbank’ın itirazını haklı bulursa, bir alt mahkeme olan New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden yargı süreci tamamen duracak.
Üst mahkeme Halkbank aleyhine bir karar verirse, dava alt mahkemede görülmeye devam edecek. En son jürili seri duruşma takvimi belirleyen alt mahkemede, Halkbank’ın yargı sürecine kaldığı yerden devam edecek.