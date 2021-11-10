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Halkbank ABD İstinaf Mahkemesine Yeniden Başvurdu

10.11.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Banka, ABD’deki avukatları aracılığıyla Adalet Bakanlığı’nın elektronik başvuru sistemi üzerinden yaptığı son başvurusunda yeniden yargılanmayı ve yeni bir duruşmayla mahkemenin daha önce almış olduğu ret kararını gözden geçirmesini istiyor

Daha önce ABD’de yargılanamayacağı iddiasıyla, İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi’ne bir alt mahkemenin kararını temyiz için başvuran ve temyiz talebi reddedilen Halkbank, mahkemeye yaptığı yeni bir başvuruda bulundu. Halkbank son başvurusunda yeniden yargılanmayı ve yeni bir duruşmayla mahkemenin daha önce almış olduğu ret kararını gözden geçirmesini istiyor. Halkbank’ın, 27 sayfalık yeniden yargılanma ve yeni bir duruşmaya çıkma talebi bankanın ABD’deki avukatları Robert M. Cary, Simon Latcovich, Eden Schiffmann James w. Kirkpatrick’ın imzasıyla, Adalet Bakanlığı’nın elektronik başvuru sistemi üzerinden 5 Kasım günü yapıldı. Halkbank’ın avukatları başvuru dilekçelerine, aynı mahkemenin 22 Ekim’de aldığı gerekçeli kararı da ekledi.

Halkbank’ın başvurusunda, şimdiye kadar ülke tarihinde ilk kez “Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası” kapsamında olan bir kurumun, ABD’de yargılanması için mahkeme heyetinin yeşil ışık yaktığı, mahkeme heyetinin son derece önemli bir hukuki hata yaptığı belirtildi. Dilekçede, daha önce benzeri davalarda alınmış kararlara yer verildi. Dilekçede, mahkemenin Halkbank’ın temyiz başvurusunu 22 Ekim tarihinde reddeden kararıyla hukuki içtihatlara da uymadığı iddia edildi. ABD Anayasa Mahkemesi’nin, “Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası” kapsamında yabancı devlet kuruluşlarının bu ülkede yargılanmasına izin vermediği belirtildi. İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi’nin üç hakiminden oluşan mahkeme heyeti, 12 Nisan tarihinde yapılan duruşmanın ardından Halkbank’ın bir kamu kuruluşu olduğu iddiasıyla temyiz edilmesi için yaptığı başvuruyu 22 Ekim’de değerlendirdiklerini, Halkbank’ın, “Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası” kapsamında ABD’de yargılanamayacağı yönündeki temyiz başvurusunu reddettiklerini açıklamıştı.

Mahkeme heyeti, Halkbank’ın hisselerinin çoğunluğunun Türkiye Cumhuriyeti’nin olmasının kurumu ‘Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası’ kapsamına sokmadığına karar vermişti. Mahkeme gerekçeli kararında, Halkbank’ın söz konusu yasa kapsamına girmesi ve yargı muafiyeti uygulanması için belirlenen üç ayrı kriterden hiçbirine uymadığı açıklamıştı. Gerekçeli kararda kuruluşun ticari faaliyetleri olduğunun, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiğinin, Amerikan finans sistemini kullanarak bir milyar doları aşan bir miktarda kara para akladığının ve bankacılık sahtekarlığı yaptığının saptandığı belirtilerek,” Amerikan mahkemelerinin Halkbank’ı yargılama hakkı vardır. Bir alt mahkemenin bu yönde daha önce almış olduğu karar doğrudur. Kararı özetlemek gerekirse Halkbank’ı yargılama yetkisine sahibiz. Halkbank’ın davanın reddine ilişkin talebini reddedilmiştir. Bir alt mahkemenin Halkbank’ın ABD’de yargı sürecinin devam etmesiyle ilgili aldığı geçerlidir” denilmişti.

Halkbank, ABD’de alınan kararın ardından kararı temyiz edeceğini belirterek karar sonrasında şu açıklamayı yapmıştı: “Bankamızın ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIA-Foreign Sovereign Immunities Act) uyarınca New York İkinci İstinaf Mahkemesi nezdinde yapmış olduğumuz itiraz Mahkeme tarafından reddedilmiştir. İkinci İstinaf Mahkemesi’nin ret kararının temyiz edilmesi için tüm yasal haklarımız kullanılacaktır. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.”

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