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Halkbank ABD’de aleyhindeki tüm suçlamaları reddetti

DÜNYA HABERLERİ  | 31.03.2020 21:22 | Son Güncelleme

İran’a yaptırımlarını delmek suçlamasıyla New York’ta açılan davada daha önceki duruşmalara katılmayı reddeden Halkbank, ilk kez mahkemede temsil edildi.

Halkbank ABD’de aleyhindeki tüm suçlamaları reddetti

Banka tüm suçlamaları reddetti.Halkbank, ABD'de İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla yargılandığı davada ilk kez duruşmada temsil edildi.

New York Güney Bölge Federal Mahkemesi’nde koronavirüs salgını nedeniyle telekonferans yoluyla yapılan duruşmada Halkbank’ın avukatı bankaya yönelik tüm suçlamaları reddetti. Ekim 2019’da hazırlanan iddianamede Halkbank hakkında banka dolandırıcılığı, komplo ve kara para aklama dahil bankaya yöneltilen altı suçlama bulunuyor.

Halkbank bundan önceki duruşmalara "mahkemenin yargı yetkisi" olmadığı gerekçesiyle katılmayı reddediyordu. Reddi hakim talebinde bulunan Halkbank’ın bu itirazları hem federal hem de temyiz mahkemesi tarafından kabul edilmemişti.

"Halkbank’la görüşmek için Türkiye'ye gitmem gerekiyor"

Halkbank’ın yeni avukatı Rob Cary, "yeni bir sayfa açmak ve yeni bir başlangıç yapmak" üzere banka tarafından görevlendirildiğini dile getirdi. Duruşmayı takip eden ABD’li gazeteci Adam Klasfeld’in Twitter hesabından aktardığına göre avukat Cary savunma için Halkbank’ın yöneticileriyle görüşmek üzere Türkiye’ye gitmek istediğini ancak koronavirüs salgını nedeniyle seyahat edemediğini belirtti.

Mahkeme savunma için 70 gün süre tanıdı

Avukat bu nedenle mahkemeden 90 gün süre istedi, ancak savcılık karşı çıktı. Başsavcı Yardımcısı Michael Lockard G7 zirvesinin bile video konferans ile yapılabildiği vurguladı. Hakim Richard Berman 70 gün süre tanınmasına karar verdi.

Halkbank hakkındaki iddianame geçen yıl Ekim ayında hazırlanmıştı. Halkbank, milyarlarca dolarlık bir sistem kurarak ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesine yardımcı olmakla suçlanıyor.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla aynı mahkeme tarafından daha önce yargılandığı davada suçlu bulunmuştu. Yaptırımların delinmesine aracılık ettiğini kabul eden İranlı Rıza Sarraf ise tanık olmuştu.

rtr/GY,SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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