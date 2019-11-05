Halkbank: ABD'de bugün sürecek davayla ilgili neler biliniyor?

Halkbank, New York'ta 22 Ekim'de başlayan ve bugün devam edecek davada "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delme" suçlamasıyla yargılanıyor. New York Güney Bölge Savcılığı hazırladığı 45 sayfalık iddianame ile bankaya, "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" dahil 6 farklı suçlama yöneltmişti. İran'a yasa dışı yollardan 20 milyar dolar aktarmakla suçlanan Halkbank, iddiaları reddediyor. Bugünkü duruşma öncesinde davayla ilgili bilinenleri derledik. Bugünkü duruşmadan neler bekleniyor? Davaya Yargıç Richard Berman bakıyor. Berman daha önce, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın hüküm giydiği davaya da bakmıştı. Reuters ajansının haberine göre Halkbank avukatı Andrew Hruska, bankanın savunma için duruşmaya katılmayacağını açıkladı. Hruska bununla birlikte reddi hakim talep etmek ve ABD'nin Halkbank'ı yargılama yetkisi olmadığını anlatmak üzere mahkemeye gideceğini söyledi. Reddi hakim talebine gerekçesi olarak, yargıcın Reza Zarrab ve Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davalara bakması, 2014'te İstanbul'da katıldığı bir sempozyumda "Türk hükümetini eleştiren açıklamalar yapması" gösterildi.

"ABD'nin Halkbank'ı yargılama yetkisi olmaması" gerekçesi ise bankanın ABD'de herhangi bir varlığı veya faaliyeti olmaması üzerine temellendirildi. Davanın savcıları Halkbank'ın bu duruşmaya da katılmaması durumunda bankaya ceza verilmesini talep edeceklerini söylemişti. Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan Bluebay Yatırım Danışmanlığı Analisti Tim Ash, bunun "sıra dışı bir durum" olduğunu söyledi. "Bu bir Avrupa bankası olsa sorumluluğunu üstlenir, cezasını öder ve her şey devam ederdi" diyen Ash, ABD'nin Türkiye'ye bu konuda özel bir muamele gösterdiğini belirtti. Ash, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye karşı Türkiye'nin jeopolitik önemini kullandığını fakat ABD'nin Türkiye ile stratejik ilişkisinden ne kazancı olduğunun anlaşılmadığını savundu. Tim Ash, piyasaların bir yaptırım ihtimalini halihazırda fiyatlandırdığını da ekledi. Son duruşmada ne olmuştu? ABD'nin İran'a yaptırımlarını ihlal etme planları yapma suçlamasıyla 22 Ekim'de Manhattan'daki federal mahkemede görülen Halkbank davasına bankadan herhangi bir temsilci katılmadığı bildirilmişti.

Savcılığın Halkbank'ın ABD'deki avukatlarına mahkeme celbi ilettiğini kaydeden Savcı Yardımcısı Michael Lockard, bankanın duruşmaya katılmayarak suçlamalardan kaçtığını ve mahkemeye itaatsizlik ettiğini söyledi. Davaya bakan Yargıç Richard Berman 22 Ekim'deki duruşmada, ABD'de iki yıldan uzun süre cezaevinde kaldıktan sonra Türkiye'ye dönen Mehmet Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olması konusunda ise "Sanırım bu da finansal suçlar işlemiş birinin topluma entegre edilmesinin bir yolu" demişti. Reuters: Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Hakan Atilla kararı nedeniyle Borsa İstanbul'daki hisselerini satacak Yargıç Berman, Halkbank'a iki hafta ek süre tanındığını açıklamıştı. Halkbank'ın ABD'deki avukatı Andrew Hruska, Pazartesi günkü mahkeme kayıtlarında, Halkbank adına celbi kabul etme veya duruşmaya katılma yetkisi olmadığını ifade etti. Manhattan'daki federal savcılık, Halkbank'a karşı suçlamaları 16 Ekim'de gündeme getirdi. Halkbank, suçlamaları, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarına karşı Washington'un yaptırımı olarak yorumladı. Reuters haber ajansı konuyla ilgili haberinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Halkbank'a yöneltilen mesnetsiz suçlamaları reddettiğini belirterek Çavuşoğlu'nun, "ABD yasaları doğru biçimde uygulandığı takdirde ve yine siyasi saikler bir kenara bırakılması durumunda Halkbank yöneltilen birçok suçlamadan aklanacaktır" sözlerine yer verdi.

Halkbank ise Kamu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Bankamız ABD'nin ikincil yaptırımlarını herhangi bir şekilde ihlal etmemiş olmakla birlikte, Bankamızın ABD'de herhangi bir şubesi ve çalışanı bulunmadığından, ABD Adalet Bakanlığı'nın ikincil yaptırım kararları hakkında yargılama yetkisi yoktur. Buna rağmen iddianame düzenlenmesi, tarihte bir ilk olmak üzere emsali görülmemiş bir hukuki yetki aşımıdır." İddianamede neler var? Başlatılan yargı süreciyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, Halkbank'ın ABD'nin nükleer programı nedeniyle İran'a uyguladığı yaptırımların delinmesi amacıyla yıllarca süren ve toplam boyutu milyarlarca dolara ulaşan bir düzenin parçası olduğu iddia edildi. İddianamede, İran'a uygulanan ve ABD finans sistemine erişimini kısıtlayan yaptırımların farklı ülkelerde kurulan paravan şirketler üzerinden yapılan işlemlerle delindiği öne sürülüyor. Ayrıca kurulduğu iddia edilen sistemle, İran hükümetinin petrol ve doğalgaz satışlarından elde ettiği ancak yaptırımlar nedeniyle ülkesine sokamadığı gelirin de başta altın olmak üzere çeşitli ticari işlemlerle İran'a aktarıldığı belirtiliyor.

İddianamede, "Halkbank, bilerek kurulan bu düzene yardımcı oldu, ABD'li düzenleyici kurumları ve yabancı bankaları aldatmayı amaçlayan hileli işlemlerin tasarlanmasına dahil oldu ve bu süreçlere katılımıyla ilgili ABD'li düzenleyici kurumlara yalan söyledi" deniliyor. Halkbank'ın Hazine Bakanlığı başta olmak üzere ABD'li kurumlara konuyla ilgili yanlış bilgi verdiği de iddianamede yer alan bir başka iddia. Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da "komplonun ortağı" olarak tanımlanan bir diğer isim. İddianamede, "2012-2013 yıllarında, Zarrab, Çağlayan'a bu altın ticareti düzeninin uygulanmasına verdiği destek karşılığında ABD Doları, Euro ve Türk Lirası cinsinden nakit ödemelerin yanı sıra lüks saat ve diğer eşyalarla en az 70 milyon dolar civarında rüşvet verdi" denildi. Bloomberg: Trump, Tillerson'ı Zarrab'a yönelik suçlamaların düşmesi için ikna etmeye çalıştı

Reza Zarrab'ın savcılıkla yaptığı anlaşmanın ayrıntıları açıklandı

'Zarrab, ABD'deki hapishanede gardiyana en az 45 bin dolar rüşvet verdi' Hazırlanan iddianamede, Türkiye'de aralarında Çağlayan'ın da bulunduğu dört bakanın yakınlarıyla ilgili Aralık 2013'te düzenlenen yolsuzluk operasyonuyla ilgili soruşturmada elde edilen bulgular da yer alıyor. İddianamede, o dönemde yapılan teknik takip sonucu elde edilen telefon görüşmelerinin ve e-posta yazışmalarının bir kısmı da bulunuyor. Aslan'ın evinde ele geçirilen ayakkabı kutularının içinde yaklaşık 8,5 milyon dolarlık nakit para bulunduğu belirtiliyor. Aslan'ın evinde yapılan aramada Zarrab'ın şirketlerinin Halkbank'tan aldığı belgeler ve ticari işlemlerin nasıl yapıldığını gösteren bir şemanın da ele geçirildiği öne sürülüyor.

İddianamede, "Zarrab, avukatı aracılığıyla kendisinin ve birlikte yargılandığı kişilerin serbest kalmasını sağlamak amacıyla ve daha sonra da davanın düşmesi için rüşvet verdi" denildi. Aralık'ta tutuklanan Zarrab'ın Şubat 2014'te serbest bırakıldığı, davanın da Ekim 2014'te düştüğü hatırlatıldı. İddianameye göre, Zarrab, serbest kaldıktan sonra benzer işlemlere tekrar başlamak istedi ancak dönemin Halkbank Genel Müdürü buna sıcak bakmadı. İddianamede, "Ancak Zarrab'ın talebi üzerine dönemin Türkiye başbakanı ve aralarında ileride kabinede bir görev alacak olan bir akrabasının da bulunduğu kendisine yakın isimler, Halkbank'a bu işlemlere tekrar başlamaları talimatı verdi ve Halkbank da buna uydu" denildi. Halkbank ve Türkiye ne diyor? Hem Halkbank hem Türkiye, tüm iddiaları reddediyor. Halkbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada söz konusu iddianamede yeni bir bilgi bulunmadığı, Hakan Atilla davasında gündeme gelen iddiaların tekrarlandığı ve konuyla ilgili bankanın tüm uluslararası yasal haklarını kullanacağı belirtildi.