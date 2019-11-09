Halkbank ABD'de Neyle Suçlanıyor Dava Süreci Nasıl İşleyecek?

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde Halkbank aleyhine 15 Ekim’de açılan davada şimdiye kadar iki ön duruşma gerçekleşti. ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını paravan şirketler aracılığıyla delmek, banka dolandırmak için komplo kurmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı ihlal etmek için komplo kurmak, kara para aklamak, kara para aklamak amacıyla komplo kurmak gibi altı ayrı suçlamanın yer aldığı dava Rıza Sarraf davasıyla da aynı dosya numarasıyla kayıtlara geçti. Halkbank davasıyla ilgili iki ön duruşma sonrasında dava sürecinin nasıl işleyeceğini New York Barosu Avukatı Cahit Akbulut VOA Türkçe’ye değerlendirdi. Avukat Akbulut, Halkbank davasının Rıza Sarraf dosyasıyla aynı işlem numarasıyla görülmesinin, Sarraf’ın uzun bir süredir savcılığa tanıklığını sürdürmesinin ve henüz alacağı ceza için hakim karşısına çıkartılmamasının dikkat çekici olduğunu belirterek, “ABD’de bankacılıkla ilgili cezalar genellikle Maliye Bakanlığı tarafından verilir. Halkbank’a New York’ta Rıza Sarraf’ın aynı dosya numarasıyla açılan ceza davasında hedef sadece Halkbank olmayabilir. Bu dava dosyasına Halkbank dışında sanık olarak başka isimler de eklenebilir” dedi.

Ön duruşmalarda Halkbank’a tebligat ve avukat sorunu yaşandı Rıza Sarraf ve Hakan Atilla davalarını yakından takip eden Akbulut, Halkbank davasıyla ilgili yapılan iki ön duruşma sürecini şöyle değerlendirdi: “Halkbank aleyhine açılan davayı birkaç farklı yönden ele almak gerekir. Davanın hukuki sürecinin nasıl işleyeceğine bakarsak henüz yapılan ilk iki ön duruşmada mahkemede tebligat sorunun yaşandığını görüyoruz. Halkbank’a bir türlü tebligat yapamıyorlar. Son yapılan ön duruşmada Halkbank’ın avukatları hem avukatıyız hem de avukatı değiliz gibi bir yaklaşım içine girdiler. Bu çerçevede sınırlı bir temsil hakkı yönündeki taleplerini mahkemeye sundular. ‘Biz tebligatı almaya yetkili değiliz. Bu mahkemede bu davayı görmeye yetkili değildir. Hakim olarak bu davaya bakmanızda mahsurlar var. Davadan çekilmeniz gerekiyor, biz bunu talep ediyoruz’ diyorlar. Hakim de son yapılan ön duruşmada bu taleplerini daha geniş bir dilekçeyle sunmalarını istedi. ‘Niçin benim bu davadan çekilmem gerekiyor? Neden bu dava bu mahkemede görülmemeli? Bana bunları ayrıntılı olarak bildirin’ dedi. Bu yazışmalar için de tarihler belirledi. Bu şekilde mahkemeyi ileri bir tarihe ertelemiş oldu.”

“Daha işin çok başı” ABD yargı sisteminin Türkiye’dekinden farklı işlediğini kaydeden Akbulut, “Şu ana kadar gerçekleşen duruşmalar ön duruşmalar. Daha ana duruşmalara geçilmedi. Buradaki yargı sistemi Türkiye’den çok farklı işliyor. Şimdiye kadar yapılan ön duruşmalarda davayla ilgili iddianamenin Halkbank’a tebliği tartışıldı. Daha işin çok başındayız. Önce tebligat yapılacak. Eğer Halkbank tebligatı almamakta ısrarını sürdürürse belki de gıyabında yargılanmaya geçilecek. Şahitler belirlenecek. Olası ara duruşmalar yapılacak. Gelişmelere göre hakim tarafların uzlaşması konusunda ara duruşmalar yapacak. Karşılıklı talepleri yeniden ara duruşmalarda değerlendirecek. Tüm bunların ardından kararın verileceği ana duruşmalara geçilecek. Bu arada Halkbank tebligatı kabul etmez ise usul gereği bir para cezası kesilebilir” dedi. Neden Maliye Bakanlığının ceza vermesi yerine New York’ta dava açıldı? ABD’nin şimdiye kadar çeşitli uluslararası finans ve bankacılık kurumlarını daha çok Amerikan Maliye Bakanlığı aracılıyla para cezasına çarptırdığını belirten Akbulut, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde Halkbank aleyhine açılan ceza davasıyla farklı amaç ve beklentilerin olabileceğine işaret etti.