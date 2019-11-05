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Halkbank ABD'deki davanın düşürülmesini talep etti

DÜNYA HABERLERİ  | 05.11.2019 12:19 | Son Güncelleme

ABD savcıları tarafından İran yaptırımlarını delmeye yardımla suçlanan Halkbank'ın avukatı, davanın düşürülmesi ve reddi hakim talebinde bulunacağını belirtti.

Halkbank davasında Salı günü duruşma yapılacak.New York Güney Bölgesi Savcılığı tarafından Halkbank hakkında ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesine yardımcı olduğunu savunan iddianamenin hazırlanmasının ardından yapılacak duruşma öncesinde, Halkbank'ın avukatının mahkemeye bir mektup yazdığı bildirildi.

Avukat Andrew Hruska, davaya atanan New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi Hakimi Richard Berman'a yazdığı mektupta, bankanın suçlamalarla ilgili davaya katılma görüşünde olmadığını ifade etti. Avukat, kendisinin davanın düşürülmesine ilişkin bankayı sınırlı bir amaçla temsil etmesine izin verilmesini talep etti.

Hruska mahkemeye yazdığı mektupta hakim Berman'ın mahkeme salonunun içinde ve dışında, "mahkemenin tarafsızlığına gölge düşüren" açıklamalarda bulunduğu için davadan çekilmesi gerektiğini belirtti. Hruska mektupta bankanın "ABD ile tesadüfi temaslarının" New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde yargılanması için yeterli olmadığını söyledi.

Halkbank davasında Salı günü duruşma yapılacak. Savcılar, Halkbank'ın duruşmaya katılmayı reddetmesi halinde ceza verebileceklerini söylemişlerdi.

New York Güney Bölgesi Savcılığı 16 Ekim’de Halkbank hakkında, milyarlarca dolarlık bir sistem kurarak ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle dolandırıcılık ve kara para aklama da dahil altı suçtan iddianame hazırlandığını duyurmuştu.

Halkbank, iddianame ve yargı sürecini Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik başlattığı askeri operasyon sebebiyle Türkiye'ye karşı başlatılan yaptırımların bir parçası olarak nitelemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise iddiaları "yasadışı, çirkin" bir adım olarak tanımlamıştı.

Reuters/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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