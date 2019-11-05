Halkbank ABD'deki davanın düşürülmesini talep etti

Halkbank davasında Salı günü duruşma yapılacak.New York Güney Bölgesi Savcılığı tarafından Halkbank hakkında ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesine yardımcı olduğunu savunan iddianamenin hazırlanmasının ardından yapılacak duruşma öncesinde, Halkbank'ın avukatının mahkemeye bir mektup yazdığı bildirildi.

Avukat Andrew Hruska, davaya atanan New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi Hakimi Richard Berman'a yazdığı mektupta, bankanın suçlamalarla ilgili davaya katılma görüşünde olmadığını ifade etti. Avukat, kendisinin davanın düşürülmesine ilişkin bankayı sınırlı bir amaçla temsil etmesine izin verilmesini talep etti.

Hruska mahkemeye yazdığı mektupta hakim Berman'ın mahkeme salonunun içinde ve dışında, "mahkemenin tarafsızlığına gölge düşüren" açıklamalarda bulunduğu için davadan çekilmesi gerektiğini belirtti. Hruska mektupta bankanın "ABD ile tesadüfi temaslarının" New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde yargılanması için yeterli olmadığını söyledi.

Halkbank davasında Salı günü duruşma yapılacak. Savcılar, Halkbank'ın duruşmaya katılmayı reddetmesi halinde ceza verebileceklerini söylemişlerdi.