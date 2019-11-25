Halkbank - ABD'li senatör Wyden: Kongre Trump'ın Halkbank soruşturmasına müdahalesini incelemeli

ABD'de Demokrat senatör Ron Wyden, Amerikan Hazine Bakanlığı'nın Halkbank davasıyla ilgili mektubuna yanıt verdiğini ve bakanlığın cevabının daha fazla soruyu beraberinde getirdiğini söyledi.

Wyden, "Bakanlık, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'nin, Başkan Donald Trump tarafından Halkbank'la ilgili cezai soruşturmaya müdahale etmekle görevlendirildiğini yalanlamıyor" dedi.

Cevap metni, ABD'de yargı haberleri yapan Courthouse News tarafından yayımlandı.

Oregon Senatörü Ron Wyden, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Hazine Bakanlığı, Mnuchin'nin Türk yetkililerle bir dizi görüşme yaptığını açıkladı. Bu görüşmeler, bakanlığın Halkbank'ın İran'a yönelik kapsamlı yaptırımları ihlal ettiğine yönelik soruşturmada kilit rol oynadığı bir dönemde yapıldı" dedi.

Wyden, açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Halkbank, ABD'nin tarihinde İran'a yönelik yaptırımlara yönelik en kapsamlı ihlalle suçlanıyor.

"ABD Kongresi, Donald Trump ve Rudy Giuliani'nin, Trump'ın avukatı ve eski New York Belediye Başkanı, Halkbank'la ilgili sürece müdahale edip etmediklerini, bu ikilinin tıpkı Ukrayna'yla ilgili yaşananlarda olduğu gibi hükümet yetkililerini kişisel planları doğrultusunda hareket etmeye zorlayıp zorlamadıklarını incelemelidir."