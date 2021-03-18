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Halkbank: ”ABD'nin Bankayı Yargılama Yetkisi Yok”

18.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York İkinci Bölge Mahkemesi’nde devam eden temyiz davasında Halkbank, ‘’Yabancı Egemen Dokunulmazlığı Yasası’’ (FSIA) kapsamını girdiklerini ve hiçbir federal mahkemenin kendilerini ABD’de yargılama yetkisi olmadığını savundu

Halkbank: ”ABD'nin Bankayı Yargılama Yetkisi Yok”

New York İkinci Bölge Mahkemesi’nde devam eden temyiz davasında Halkbank, ABD’de federal mahkemenin yargılama yetkisi olmadığını savundu. Halkbank avukatları aracılığıyla, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nın daha önce üst mahkemeye sunduğu dilekçesindeki argümanlara yanıt verdi.

Halkbank, ABD’de yürürlükte olan ‘’Yabancı Egemen Dokunulmazlığı Yasası’’ (FSIA) kapsamını girdiklerini ve hiçbir federal mahkemenin bankayı ABD’de yargılama yetkisi olmadığını savundu.

Halkbank’ın New York’taki avukatları, Robert M. Cary, Simon A. Latcovich, Eden Schiffmann ve James W Kirkpatrick’in mahkemeye sunduğu 42 sayfalık dilekçede, ayrıca bir üst mahkemenin daha önce temyiz başvurusunu reddettiği Halkbank aleyhine hazırlanan, iddianamenin düşürülmesi başvurusunu da yeniden değerlendirmesi istendi.

Halkbank, mahkemeye sunduğu dilekçede savcılığın argümanlarının tamamına maddeler halinde yanıt verdi. Daha önce Amerikan mahkemelerinde FSIA kapsamında alınan bazı kararları da dilekçesine ekledi.

Halkbank, dokunulmazlık yasasının yabancı devletlere ABD yargı yetkisinden muafiyet verdiğini öne sürdü.

“Yabancı devletler ceza yargılanmasından muaf”

Halkbank, yabancı devletlerin federal mahkemelerin ceza yargılama yetkisinden muaf olduğunu kaydetti. Bu durumun uluslararası hukuk ve hukuki teamüllere uygun olduğunu kaydeden Halkbank, savcılığın argümanlarının doğru olmadığını savundu. Halkbank, sadece bir ticari kuruluş olarak dikkate alınmasının yanlış bir değerlendirme olduğunu, çoğunluk hisselerinin Türkiye Cumhuriyeti Varlık Fonu’na ait olduğu belirtti.

Halkbank, savcılığın FSIA kapsamındaki dokunulmazlık hakkını görmezlikten geldiğini belirterek, savcılığın bu yasayla ilgili sadece bazı usul hükümlerine odaklandığını kaydetti.

Halkbank davasının seyrini üst mahkemenin kararı belirleyecek

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden Rıza Sarraf davasına sanık olarak eklenen Halkbank, federal mahkemeye yabancı devletlerin dokunulmazlığı yasası kapsamında yargılanamayacağıyla ilgili başvurusu reddedilince, temyiz için bir üst mahkemeye başvurmuştu.

Bir üst mahkeme olan New York İkinci Bölge Mahkemesi, Halkbank’ın yaptığı iki başvuruyu değerlendirdi. Halkbank’ın, hakkındaki iddianamenin düşürülmesi talebini reddetti.

Üst mahkeme, Halkbank’ın FSIA kapsamındaki başvurusunu da değerlendirmeye aldı.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı ve Halkbank’ın avukatlarının da katılacağı ara duruşma, Nisan ayının ilk haftasında yapılacak. Üç hakimden oluşan üst mahkeme kurulu, tarafları dinledikten sonra, başka bir tarihte kararını verecek.

Üst mahkeme eğer Halkbank’ı haklı bulursa, bir alt mahkeme olan New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargı süreci duracak. Üst mahkeme Halkbank aleyhine karar verirse, dava alt mahkemede görülmeye devam edilecek. En son jürili seri duruşma takvimi belirleyen alt mahkeme, Halkbank’ın yargı sürecine kaldığı yerden devam edecek.

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