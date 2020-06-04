Halkbank Ara Duruşması 30 Haziran’da Yapılacak

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden Halkbank davasında bankanın avukatlarının, 9 Haziran’da yapılacak olan ara duruşmanın 45 gün sonraya ertelenmesini istemesinin ardından, Hakim Richard Berman talebi değerlendirerek duruşmanın 30 Haziran’da yapılmasına hükmetti. Hakim Berman ara duruşmanın ertelenmesiyle ilgili kararın ayrıntılarını şöyle ifade etti: “29 Mayıs 2020 tarihli savunma ve 1 Haziran 2020 tarihli savcılığın sunduğu dilekçelerdeki görüşlerine dayanarak mahkeme şu kararları almıştır: 9 Haziran’da yapılacak ara duruşma 30 Haziran sabah saat 09.00'a ertelenmiştir. Eğer savunma hazırsa 30 Haziran’da yapılacak ara duruşmada, seri duruşmaların ne zaman başlayacağı konusunda bir tarih belirlenebilir. Mahkeme, ara duruşmanın bir AT&T telekonferansı aracılığıyla yapılmasını öngörmektedir. Taraflar, konferans öncesi bilgileri e-posta yoluyla alacaklardır. Halkın duruşmayı izlemesi için telekonferansa katılma hakkı vardır ve bu konuda bilgilendirme konferanstan önce yapılacaktır.”

30 binden fazla kişinin Corona virüsü salgınından yaşamını yitirdiği New York eyaletinde salgın hastalık yüzünden mahkemelerdeki işlemler, dava duruşmalarında aksaklıklar ve ertelemeler yaşanmıştı. Halkbank davası da salgın hastalık nedeniyle iki kez ertelenmişti. 30 Haziran’da yapılacak ara duruşmada Halkbank’ı avukatı Robert M. Cary temsil edecek. Avukat Cary, geçen hafta mahkemeye sunduğu dilekçede hakimin kendilerine 60 gün içerisinde müşterileriyle yüz yüze görüşmeyi önerdiğini belirterek, ‘’Devam eden Covid-19 krizi nedeniyle son 60 gündür müvekkilimizle hiçbir görüşme şansımız olmadı. Bugün itibarıyla, Türk vatandaşı olmayan kişilerin Türkiye'ye girişleri hala yasaklı bir durumdadır. Türk Hava Yolları uluslararası tüm seferlerini iptal edilmiştir. Bu durumun önümüzdeki 45 gün içinde değişeceğini umut ediyoruz. 9 Haziran’da yapılacak ara duruşmanın 45 gün sonrasına ertelenmesini talep ediyoruz’’ demişti. Halkbank iddianamesinde yer alan suçlamalar neler? Geçen Ekim ayında Halkbank aleyhine New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde açılan davada şu suçlamalara yer verilmişti: