Halkbank Banko Asistanı sınavı ne zaman? Halkbank personel alımı

29 Haziran'da başlayan Halkbank Banko Asistanı sınavı başvuruları 12 Temmuz'da sona erdi. 46 ilde yapılacak alımlara ilgi oldukça yüksek olurken, binlerce aday Halkbank Banko Asistanı sınavı için çalışmaya başladı. Başvuru sürecini geride bırakan adayların en fazla merak ettiği konuların başında ise Halkbank Banko Asistanı sınav tarihi geliyor. İşte Halkbank personel alımına dair detaylar...

Halkbank Banko Hizmetleri Asistanı pozisyonu için yapılacak sınav 8 Ağustos 2020 Cumartesi tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın ardından her il için ihtiyacın 4 katı kadar aday sözlü mülakat sınavına davet edilecek.

Aday sıralaması 60 ve üzeri puan alanları kapsayacak ve en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.

Personeller hangi illerde istihdam edilecek?

Halkbank Banko Asistanı sınavı ile işe başlayacak personeller; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat illerinde istihdam edilecek.