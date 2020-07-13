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Halkbank Banko Asistanı sınavı ne zaman? Halkbank personel alımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 11:32 | Son Güncelleme

Halkbank Banko Asistanı alımı başvuruları 12 Temmuz'da sona erdi. Bankacılık sektöründe kariyer hedefleyenler tarafından büyük ilgiyle karşılaşanan Halkbank Banko Asistanı alımı ilanı için başvuru işlemlerini tamalayan adaylar, sınav tarihini beklemeye başladı. Peki Halkbank Banko Asistanı sınavı ne zaman yapılacak? İşte Halkbank personel alımına dair detaylar...

Halkbank Banko Asistanı sınavı ne zaman? Halkbank personel alımı

29 Haziran'da başlayan Halkbank Banko Asistanı sınavı başvuruları 12 Temmuz'da sona erdi. 46 ilde yapılacak alımlara ilgi oldukça yüksek olurken, binlerce aday Halkbank Banko Asistanı sınavı için çalışmaya başladı. Başvuru sürecini geride bırakan adayların en fazla merak ettiği konuların başında ise Halkbank Banko Asistanı sınav tarihi geliyor. İşte Halkbank personel alımına dair detaylar...

Halkbank Banko Asistanı sınavı ne zaman?

Halkbank Banko Hizmetleri Asistanı pozisyonu için yapılacak sınav 8 Ağustos 2020 Cumartesi tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın ardından her il için ihtiyacın 4 katı kadar aday sözlü mülakat sınavına davet edilecek.

Aday sıralaması 60 ve üzeri puan alanları kapsayacak ve en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.

Personeller hangi illerde istihdam edilecek?

Halkbank Banko Asistanı sınavı ile işe başlayacak personeller; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat illerinde istihdam edilecek.

Başvuru şartları

  • T.C. vatandaşı olmak

  • 01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak.

  • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, muaf veya en az 31.12.2020 tarihine kadar tecilli olmak ya da bedelli askerlikten yararlanacak olmak.

  • İşin gerektirdiği sağlık koşullarına sahip olmak ve Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak.

  • Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden 14.08.2020 itibarıyla mezun olmak.

Başvuru için "Alım Yapılacak İller" listesinde belirtilen ilde ikamet zorunludur. Adaylar Mernis'ten teyit edilen ikamet iline göre başvuru yapabilecektir. İkamet ili "Alım Yapılacak İller" listesinde yer almayan adayların sınav başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Sınav; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon illerinde gerçekleştirilecektir.

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