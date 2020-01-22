Halkbank davası: ABD, Halkbank'ın katılmayacağı duruşmalar için milyonlarca dolar ceza istedi

ABD, Halkbank'ın İran yaptırımlarını delmekle suçlandığı davada katılmayacağı her duruşma için günlük bir milyon dolar ceza ödemesini talep etti. New York'ta süren davada hükümet, federal hakime ilettiği talepte bankanın katılmadığı her sonraki duruşma için bu cezanın iki katına çıkmasını istedi.

Reuters ve Bloomberg haber ajanslarına göre bu talepte bulunan savcılar, "davalının mahkemeye çıkması için böylesine baskı unsuru içeren bir cezanın uygun olduğunu" vurguladı.

Halkbank'ın davaya katılmadığı ilk hafta bu ceza 7 milyon dolara, ikinci haftada 21 milyon dolara ve sekiz hafta sonunda da 1,8 milyar dolara ulaşabilir.

Bloomberg, Halkbank'ın ABD'deki avukatı Andrew Hruska'nın konuyla ilgili görüş talebine yanıt vermediğini aktardı.

Kamu bankası olan Halkbank'a Amerikalı savcılar 15 Ekim tarihinde 45 sayfalık iddianame ile "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" dahil 6 farklı suçlama yöneltmişti.

Başlatılan yargı süreciyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, Halkbank'ın ABD'nin nükleer programı nedeniyle İran'a uyguladığı yaptırımların delinmesi amacıyla yıllarca süren ve toplam boyutu milyarlarca dolara ulaşan bir düzenin parçası olduğu iddia edilmişti.