Halkbank davası - New York Times: Erdoğan'ın talebiyle Trump yönetimi Halkbank davasını durdurmaya çalıştı

Barr'ın, Halkbank'ın suçlamanın bir kısmını kabul ederek ve bir miktar ceza ödemesiyle Türk yetkililere ve banka yöneticilerine yönelik suçlamaların düşürülmesini ve bir anlaşmanın yapılmasını istediği öne sürüldü.

Gazeteye göre ABD Adalet Bakanı William Barr, Haziran 2019'da Halkbank soruşturmasını yürüten New York Güney Bölge Başsavcısı Geoffrey Berman ile bir toplantı yaparak Halkbank ile bir anlaşma yapılmasını istedi.

Onlarca Türkiye ve ABD'li hükümet yetkilisi, lobici ve avukatla yapılan görüşmeler sonucu hazırlandığı belirtilen haberde, Beyaz Saray'ın Halkbank'a suçlamaların yöneltilmesine ancak Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekâtı'yla Türkiye'nin Suriye'ye asker göndermesi üzerine yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Gazetenin olayları kronolojik bir sırayla anlattığı kapsamlı haberine göre Türkiye'nin lobi faaliyetleri sonucu Trump uzun bir süre boyunca yargı üzerinde Halkbank'a karşı suçlamaların yöneltilmemesi için çaba harcadı.

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine uzun bir süre Halkbank'a karşı suçlamaların düşürülmesi için çalıştığını kaleme aldı.

Habere göre Berman ise ofisinin halen kilit isimler üzerindeki soruşturmasının sürdüğünü söyledi; böyle bir şeyi kabul edemeyeceklerini, bunun etik olmadığını dile getirdi.

New York Times, her ne kadar Beyaz Saray'dan yeşil ışık yanmasıyla Halkbank iddianamesi ekim ayında hazırlansa da, Trump'ın bu yaz Geoffrey Berman'ı görevden almasında bu tutumunun rol oynadığını iddia etti.

'Trump Erdoğan'ı memnun etmeye çalıştı'

15 Ekim 2019'da New York Güney Bölge Savcılığı, İran'a uygulanan yaptırımların delinmesinde rol oynadığı gerekçesiyle Halkbank hakkında bir iddianame hazırladı.

45 sayfalık iddianamede, hisselerinin büyük çoğunluğunun Türk devletine ait olduğuna dikkat çekilen Halkbank'a aralarında dolandırıcılık ve kara para aklamanın da olduğu 6 farklı suçlama yöneltildi.

İran'a yönelik yaptırımların delinmesi için kurulduğu iddia edilen sistemin Türk hükümetinin üst düzey yetkilileri tarafından da desteklenip korunduğu öne sürüldü.

New York Times gazetesi, iddianamenin hazırlanmasında Türkiye'nin Suriye'ye ekim ayında Barış Pınarı Harekâtı'yla asker göndermesinin rol oynadığını aktarıyor.