Halkbank davası: Temyiz mahkemesi, 'ABD’de yargılanamayız' diyen bankanın başvurusunu görüşecek

Halkbank'ın "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği" suçlamasıyla yargılandığı davada Temyiz Mahkemesi bugün bankanın ABD'de yargılanamayacağına yönelik başvurusunu görüşecek.

Duruşmaya New York Güney Bölgesi Başsavcılığı ve Halkbank'ın avukatları katılacak.

Mahkeme Halkbank'ı haklı bulursa, bir alt mahkeme olan New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde yargı süreci duracak. Eğer karar Halkbank aleyhine çıkarsa, dava alt mahkemede görülmeye devam edecek.

Bankanın avukatları, bir üst mahkeme olan New York İkinci Bölge Mahkemesi'ne (Temyiz Mahkemesi), "Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası" kapsamında bankanın ABD'de yargılanamayacağı gerekçesiyle temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Mahkeme bu iddiayı inceleyerek en kısa zamanda kararını açıklayacağını bildirmişti. Başsavcılık ise "Halkbank'ın ABD'ye karşı suç işlediği, dolayısıyla ABD'de yargılanabileceği" görüşünü savunuyor.

Halkbank aleyhine açılan davada, "ABD'yi dolandırmak amacıyla komplo kurmak, 'Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı İran'a para transferleri yaparak ihlal etmek için komplo kurmak, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankacılık ve finans sistemini dolandırmak amacıyla komplo kurmak, kara para aklamak, kara para aklamak amacıyla komplo kurmak" gibi suçlamalar yer alıyor.