Halkbank Davasında 40 Gizli Dosya

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden Halkbank ve Rıza Sarraf davasındaki gizli dosya sayısı 40’a yükseldi. Halkbank aleyhine 15 Ekim 2019 tarihinde, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından açılan dava daha sonra 17 Aralık 2015 tarihinde açılan Rıza Sarraf davasıyla birleştirilmişti.

Eski Halkbank Genel Müdürü Hakan Atilla’nın, 2018 yılında yapılan seri duruşmalarının ardından dava dosyasına 26 ayrı gizlilik kararı olan dosya girdi. 15 Ekim 2019 tarihinde, Halkbank aleyhine açılan davanın ardından ise en sonuncusu geçtiğimiz ayın 21’inde olmak üzere 14 yeni gizli dosya daha girdi.

Hakim gizlilik kaydını kaldırırsa dosyalar görülebilir

İçerikleri bilinmeyen gizli dosyalar ancak mahkeme hakiminin, dosyadaki gizlilik kararını kaldırmasıyla birlikte kamuya açıklanacak. VOA Türkçe’ye, Halkbank davasındaki gizli dosyalarla görüşlerini aktaran hukukçular, gizli dosyalar arasında, mahkemeye sunulan bazı başvurular, ek iddianameler, ifadeler, ek deliller, savcılık ve Halkbank’ın avukatları arasındaki bazı yazışmaların da olabileceğini belirterek, davanın seyrini bu gizlilik kararı olan dosyaların belirleyeceğini ifade ettiler.