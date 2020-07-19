Halkbank Davasında Yeni Duruşma Süreci

15 Ekim 2019’da New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından Halkbank aleyhine başlatılan davada ara duruşma ve jürili duruşmaların takvimi belirlendi.
Halkbank, avukatları Robert M. Cary,Simon A. Latcovich,James W. Kirkpatrick ve Damayanti Desai aracılığıyla davanın görüldüğü New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesine sunduğu dilekçede reddi hakim talebinde bulundu. Halkbank, avukatları aracılığıyla yaptığı başvuruda Hakim Richard Berman’ın, Fethullah Gülen ile bağlantısı nedeniyle Halkbank davasından alınması istedi.
Halkbank’ın avukatları tarafından mahkemeye sunulan ekleriyle birlikte bin 80 sayfalık dilekçede, hakim Berman’ın 2014 yılına Türkiye’de katıldığı bir hukuk sempozyumundaki konaklama gibi çeşitli masraflarının Gülenciler tarafından ödendiğine dair çeşitli makbuzlar, o dönemde medyada yer alan haberler, Fethullah Gülen aleyhine açılan dava kayıtları, Rıza Sarraf aleyhine açılan dava kayıtları gibi birçok delil sunuldu.
“Hakim Berman’ın masraflarını FETÖ ödedi”
Dilekçede New York’ta görülen Halkbank davasına tarafsız bir yargıç atanması talebinde bulunuldu. Dilekçede, “Fethullahçı olarak bilinen bir örgüt adına birlikte çalışan savcılar ve hakimler bu terör örgütü adına 2013 yılında Halkbank'ın eski Genel Müdürü'nü tutukladı. Aralık 2013'teki tutuklamaların ardından, çoğu gayri meşru ve uygunsuz amaçlar için yapılmıştı,
Hakim Berman Türkiye’de katıldığı ve masraflarını FETÖ’nün ödediği sempozyumda bilinen Fethullahçı Terör Örgütü'nün destekçileri ile savcıların ve soruşturmacıların görevden alınmasının hukukun üstünlüğüne saldırı olduğu görüşünü dile getirdi.”
“Halkbank adil bir şekilde yargılanmalı”
Dilekçede New York’ta Halkbank aleyhine açılan davada ciddi suçlamaların olduğu böyle bir davada tarafsızlığını yitirmiş bir hakimin görevlendirilmemesi gerektiği belirtilerek, “Açıkça söylemek gerekirse Halkbank FETÖ’cülerin topladığı delillerle yargılanmak isteniyor.Halkbank adil bir şekilde yargılanmalı.Halkbank davasında görevli hakimin bu adil yargılamayı yapacağını düşünmüyoruz. Halkbank davasına atanan hakim 2014 yılında İstanbul’da FETÖ’ye bağlı Yüksel Karkın Hukuk firması tarafından düzenlenen sempozyuma katılarak bu davanın özünü oluşturan gerçeklere taraf oldu. Bu sempozyumda Aralık 2013 tutuklamaları ve ardından savcıların görevden alınması hedefteydi. New York’taki Halkbank davasına atanan yargıç ve diğer konuşmacılar bu sempozyumda tutuklamaları eleştirdi” denildi.
“Halkbank davasında 12 kişilik jüri 23 Şubat 2021 belirlenecek”
Halkbank’ın reddi hakim talebi önümüzde ay hakim Berman tarafından yapılacak yeni ara duruşmada görüşülecek. Halkbank’ın reddi hakim talebine savcılığın itiraz dilekçesi sunacağı belirtildi.
Halkbank’ geçtiğimiz yılda benzeri bir reddi hakim talebinde bulunmuş ancak mahkeme reddetmişti.
Hakim Richard Berman, Halkbank’ın jürili duruşmalarının 2022 yılında yapılması talebini de kabul etmedi. Hakim Berman, Halkbank davasında jürili duruşmaların 1 Mart 2021 yılında başlamasına hükmetti.
Hakim Berman, Halkbank’ın seri duruşmalarında yer alacak 12 jüri üyesinin ise 23 Şubat tarihinde belirleneceğini, jürili duruşmalar öncesinde yapılacak yazılı başvuruların 21 Aralık tarihinde sona ereceği ve son ara duruşmanın ise 14 Ocak 2021’de yapılacağını kaydetti.
Halkbank iddianamesinde yer alan suçlamalar neler?
Geçen Ekim ayında Halkbank aleyhine New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde açılan davada şu suçlamalara yer verilmişti:
''ABD‘yi dolandırmak amacıyla komplo kurmak, ‘Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı’ İran’a para transferleri yaparak ihlal etmek için komplo kurmak, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankacılık ve finans sistemini dolandırmak amacıyla komplo kurmak, kara para aklamak, kara para aklamak amacıyla komplo kurmak.''
Halkbank aleyhinde 15 Ekim 2019 tarihinde açıklanan 45 sayfalık iddianamede, Halkbank yönetiminin Türk hükümetinin üst düzey yetkilileri tarafından desteklendiği ve korunduğu da iddia edilmişti.
Halkbank’ın 2012 ve 2016 yılları arasında İran’ın uluslararası piyasalarda petrol ve doğal gaz satışından elde ettiği geliri harcamasına imkan veren bir tezgahın, paravan şirketler ağını kullanarak uygulanmasına yardımcı olduğu ve bunun da ABD yaptırımlarının ihlalini oluşturduğu iddia edilmişti. İddianamede Halkbank’ın yaptığı transferlerin yaklaşık 20 milyar doları bulduğu öne sürülmüştü.