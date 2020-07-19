Halkbank Davasında Yeni Duruşma Süreci

15 Ekim 2019’da New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından Halkbank aleyhine başlatılan davada ara duruşma ve jürili duruşmaların takvimi belirlendi.

Halkbank, avukatları Robert M. Cary,Simon A. Latcovich,James W. Kirkpatrick ve Damayanti Desai aracılığıyla davanın görüldüğü New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesine sunduğu dilekçede reddi hakim talebinde bulundu. Halkbank, avukatları aracılığıyla yaptığı başvuruda Hakim Richard Berman’ın, Fethullah Gülen ile bağlantısı nedeniyle Halkbank davasından alınması istedi.

Halkbank’ın avukatları tarafından mahkemeye sunulan ekleriyle birlikte bin 80 sayfalık dilekçede, hakim Berman’ın 2014 yılına Türkiye’de katıldığı bir hukuk sempozyumundaki konaklama gibi çeşitli masraflarının Gülenciler tarafından ödendiğine dair çeşitli makbuzlar, o dönemde medyada yer alan haberler, Fethullah Gülen aleyhine açılan dava kayıtları, Rıza Sarraf aleyhine açılan dava kayıtları gibi birçok delil sunuldu.

“Hakim Berman’ın masraflarını FETÖ ödedi”

Dilekçede New York’ta görülen Halkbank davasına tarafsız bir yargıç atanması talebinde bulunuldu. Dilekçede, “Fethullahçı olarak bilinen bir örgüt adına birlikte çalışan savcılar ve hakimler bu terör örgütü adına 2013 yılında Halkbank'ın eski Genel Müdürü'nü tutukladı. Aralık 2013'teki tutuklamaların ardından, çoğu gayri meşru ve uygunsuz amaçlar için yapılmıştı,