Halkbank Davasında Yeni Duruşma Tarihi 10 Şubat

Davaya bakan Yargıç Richard Berman geçtiğimiz hafta bankanın mahkemenin yargılama yetkisine itiraz edebilmesi ve reddi hakim talebinde bulunabilmesi için önce hakkındaki suçlamalara yanıt vermesi gerektiğine hükmetmiş, Halkbank’ın iki talebini de reddetmişti.

Halkbank’ın ve üst düzey yöneticilerinin 2012-2016 yılları arasında ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlandığı davada Halkbank, bankanın ABD’de şubesinin ya da fiziksel bir faaliyetinin bulunmadığını gerekçe göstererek mahkemenin yargılama yetkisine itiraz etmişti. Bu sebeple de New York’ta görülen duruşmalara katılmamış, hakkındaki suçlamalara yanıt vermemişti.

Halkbank’ın New York’ta görülen davada daha önce hakkındaki suçlamalara yanıt vermesi için iki kez celp gönderilmiş ancak bankanın savunma ekibi mahkemenin yargılama yetkisine itiraz ettikleri için gönderilen celplere uymayarak fiziksel olarak duruşmalara katılmamıştı.

Halkbank, yargıç Berman’ın mahkeme salonu içinde ve dışında yaptığı açıklamaların mahkemenin tarafsızlığına bölge düşürdüğünü iddia ederek, özel bir duruşma talep etmişti. Yargıç Berman ise Halkbank’ın bu taleplerinin değerlendirilebilmesi için önce iddianamede kendisine yöneltilen suçlamalara cevap vermesi gerektiğine hükmetmişti.

Yargıç Berman, yazılı kararda“Halkbank yargılama yetkisi konusunda mahkemenin bir karara varmasını istiyorsa, bu ikilemin çözüm anahtarı bankanın elinde. O anahtar da ya New York’a gelerek bizzat ya da avukatlar aracılığıyla suçlamalara cevap vermek” ifadelerini kullanmıştı.

