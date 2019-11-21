Halkbank Davasını İzleyen ABD'li Gazeteci: 'Gülenci Değilim'

New York’ta görülen Halkbank davasında özellikle Rıza Sarraf’ın tanıklığı sırasında mahkeme salonundan paylaştığı anlık Twitter mesajlarıyla Türkiye’de tanınan Amerikalı gazeteci Adam Klasfeld, Türk hükümetinin ABD’deki lobi faaliyetleriyle ilgili son haberiyle yine gündemde. Haberini, Türk hükümetinin 15 Temmuz darbe girişimini planlamakla suçladığı ve terör örgütü olarak ilan ettiği Fethullah Gülen hareketi adına hazırlamakla itham edilen Klasfeld, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “Gülenci değilim” dedi; haberini kamuya açık kaynaklardan hazırladığına dikkat çekti. 2014-2018 yılları arasında Türk hükümetiyle bağlantılı en fazla paranın ödendiği beş şirketi tespit etmek amacıyla Adalet Bakanlığı’nın yabancı lobi faaliyetlerine ilişkin veri tabanını inceleyen Klasfeld, Trump’ın yakın çevresine kadar uzanan lobi faaliyetlerini haberleştirmişti. Klasfeld, araştırmasına, Halkbank’ın "kara para aklamak ve dolandırıcılık" dahil olmak üzere altı ayrı konuda suçlandığı iddianamenin açıklanmasından bir gün sonra lobi grubu Ballard Partners’ın Halkbank’la sözleşmesini sonlandırması üzerine başladığını söyledi.

Adam Klasfeld, “İddianamenin açıklanması üzerine yaşanan ilk şey Ballard Partners’in Halkbank’ı temsil etmeyi bırakması oldu. Bunu incelemeye başladım ve gördüm ki Trump yönetimindeki Washington’da bu şirket en güçlü en en etkili lobi grubu. Bu da beni diğer lobicileri incelemeye itti. Daha derine indikçe Türk hükümeti ve ilgili kurumlardan lobi şirketlerine yaptıkları harcamalarda büyük bir patlama olduğunu farkettim. Bu şirketlerin özellikle Başkan Trump’la bağlantılı olduğunu gördüm. Mesela Ballard’ın başında Trump’ın en büyük bağışçılarından biri var. Bunlar tabi kayıt altındaki lobi firmaları. Yani daha önce bakılmamış bir araştırma alanıydı. Kamu kayıtları da ortadaydı. Zaten açıkta olan bilgileri birleştirmek kalıyordu geriye” dedi. Türkiye’de hakkında "FETÖ için Türkiye'nin ABD'deki lobi kaynakları çalışması yaptığı" haberleri çıkan Klasfeld, Ankara’dan henüz bir tepki almadığını söyledi: “Haberde konu edilen bir çok kurumdan yorum istedim ama bazılarından geri dönüş olmadı. Haberimin Türkiye’de dikkat çektiğinin farkındayım ve araştırmam konuyla ilgili hedef kitleye ulaştığı için de müteşekkirim. Ancak Türk hükümeti özelinde bir geri dönüş olmadı. Ancak tepkilerinin ne olduğunu duymayı gerçekten istiyorum” şeklinde anlattı.