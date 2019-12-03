Halkbank Davasıyla İlgili Tartışmalar Sürüyor

Halkbank adına mahkemeye sunulan savunma dilekçesini, bankanın hukuk danışmanı olduklarını kabul eden ancak 15 Ekim’de, banka aleyhine açılan davada kurumu savunmak için yetkilendirmediklerini kaydeden King&Spalding firması yaptı.

Hakim Richard Berman’ın taraflara, karşılıklı iddiaları ve argümanlarını yazılı olarak iletmeleri için 2 Aralık tarihine kadar verdiği sürenin dolmasına saatler kala sunulan Halkbank’ın savunma dilekçesinde, geçtiğimiz hafta savcılığın sunduğu dilekçede belirttiği iddialara itiraz edildi.

Firma adına avukat Andrew C. Hruska, mahkemeye sunduğu 10 sayfalık savunma dilekçesinde, bir kez daha bankanın sınırlı ve özel yargılanma talebiyle mahkemenin yetkisizliği taleplerini yeniden iletti.

Halkbank’ın bir kurum olduğu ve kaçak olamayacağı belirtilen savunma dilekçesinde, New York’ta yapılacak duruşmalara sınırlı ve özel bir şekilde katılım talebi yinelendi. Avukat Hruska, Halkbank’ın iddia edildiği gibi bir ‘açak olmadığını belirterek, “Kurumsal bir yapı olan Halkbank ‘kaçak’ olamaz” dedi.

Hakim Richard Berman, King&Spalding firmasından, Halkbank’ın sınırlı ve özel katılım talebi, mahkemenin yetkisizliğiyle ilgili iddialarının ayrıntılarının yer aldığı bir dilekçe sunmasını istemişti. Savcılığa savunma dilekçesine cevap vermesi için süre veren hakim, Halkbank’tan savcılığın itirazlarına cevap vermesi için 2 Aralık tarihine kadar süre tanımıştı.

Halkbank’ın cezası neden Amerikan Maliye Bakanlığı tarafından verilmedi sorusu

ABD’de şimdiye kadar çeşitli uluslararası finans ve bankacılık kurumlarının daha çok Amerika Maliye Bakanlığı aracılıyla para cezasına çarptırdığı biliniyor. Halkbank davasının New York’ta federal bir ceza mahkemesinde görülmesiyle ilgili New York Barosu Avukatı Cahit Akbulut VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “Farklı amaç ve beklentilerin olabileceğine” işaret etmişti. Akbulut, neden bu yolun seçildiğinin tam olarak bilinmediğini ifade ederek, “Bu bir siyasi tercih olabilir. İkincisi kesilecek cezada paranın tahsil edilmesiyle ilgili bir tercih olabilir. Ya da bu davanın içinde Halkbank dışında bazı kişilerin de sanık olarak yargılanması amaçlanabilir. Rıza Sarraf’ın aynı dosya numarasıyla açılan Halkbank’a yönelik federal ceza davasında hedef sadece bu banka olmayabilir. Bu dava dosyasına ileride Halkbank dışında sanık olarak başka isimler de eklenebilir. Ek iddianameler hazırlanılabilir” diye konuşmuştu.