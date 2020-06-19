HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Halkbank destek kredisi başvurusu sonucu sorgulama ekranı

Halkbank destek kredisi başvurusu sonucu sorgulama ekranı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 17:10 | Son Güncelleme

Halkbank ihtiyaç destek kredisi sorgulama ekranı! Kamu bankaları, pandemiden olumsuz etkilenen vatandaşlara 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli 10 bin TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi veriyor. Halkbank üzerinden işlemlerini tamamlamayı düşünen vatandaşlar, 'Halkbank Bireysel Destek İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır ve kredi sonuç sorgulama nereden yapılır?' sorularına yanıt arıyor. Başvuru sürecini takip etmek isteyenler ise Halkbank ihtiyaç destek kredisi başvurusu sorgulama

Halkbank destek kredisi başvurusu sonucu sorgulama ekranı

Destek kredisi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu doğrultuda, Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu nasıl yapılır, kaç güne çıkar ve kredi başvuru sonucu sorgulama nereden yapılır sorularının yanıtları merak ediliyor. Bilindiği gibi, devletin desteği ve kamu bankaları aracılığı ile corona virüsten ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşlara 10 bin TL'ye kadar 6 ay geri ödemesiz ve 36 ay vadeli devlet destekli kredi veriliyor.

HALKBANK İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ BAŞVURUSU SORGULAMA VE TAKİP EKRANI

Başvuru formu doldurarak süreci tamamlayan ve bankadan SMS ile haber bekleyen yurttaşlar, 'Halkbank ihtiyaç destek kredisi başvuru sorgulama nasıl, nereden yapılır?' sorusuna yanıt arıyor.

Başvurularınızı;

Halkbank İnternet Şubemize giriş yaparak; Başvuru Bireysel Kredi Başvurusu Kredi Türü: Tüketici Kredisi Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

Halkbank Mobil Şube giriş yaparak; Başvuru Kredi Başvurusu Kredi Türü: Tüketici Kredisi Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

0850 222 0 400 Halkbank Dialog'u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.

ONAYLI KREDİMİ NASIL KULLANABİLİRİM?

Onaylanan kredinizi Şubemize gitmeden Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve web sitemizden anında kullanabilirsiniz.

Halkbank İnternet Şubemize giriş yaparak; Kredi à Bireysel Kredini Kullanà Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz

Halkbank Mobil Şubemize giriş yaparak; Krediler à Yeni Kredi Başvurusu ve Sorgulama à Başvurularımà Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Cem Yılmaz'ın espirisini paylaştı, sezonu Kilyos'ta açtı Cem Yılmaz'ın espirisini paylaştı, sezonu Kilyos'ta açtı
Bahçeli'den dikkat çeken seçim açıklamasıBahçeli'den dikkat çeken seçim açıklaması
Şube Müdürlükleri Zorunlu Rotasyon Başvuruları Başladı!Şube Müdürlükleri Zorunlu Rotasyon Başvuruları Başladı!

En Çok Okunan Haberler

Sırlarını oğlu sızdırmış! Karakola koştu

Sırlarını oğlu sızdırmış! Karakola koştu

Esra Erol ATV canlı yayını kestirdi! 'Cinci' kadın avukata saldırdı

Esra Erol ATV canlı yayını kestirdi! 'Cinci' kadın avukata saldırdı

Ret kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Ret kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Soylu duyurdu! Kimlik kartı, banka kartı ve ehliyet birleşiyor

Soylu duyurdu! Kimlik kartı, banka kartı ve ehliyet birleşiyor

Vali Yerlikaya duyurdu! Sokağa çıkma kısıtlamasından muaflar

Vali Yerlikaya duyurdu! Sokağa çıkma kısıtlamasından muaflar

Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama: Rakamlar artarsa...

Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama: Rakamlar artarsa...

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Corona döneminde nikah ve düğünler hangi şartlarda yapılacak?

Corona döneminde nikah ve düğünler hangi şartlarda yapılacak?

Bir il diken üstünde! Camilerden anons yapıldı

Bir il diken üstünde! Camilerden anons yapıldı

Diğer Haberler
1 asker şehit: Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın baba ocağına ateş düştü

Acı haber! 1 asker şehit: Baba ocağına ateş düştü

Meteoroloji uzmanı uyardı! Yağmur yağarken bunlara dikkat edin

Meteoroloji uzmanı uyardı! Yağmur yağarken bunlara dikkat edin

Tokat’ta karacalar yaylalara indi

Karacalar yaylalara indi

Erzincan'da maske takma zorunluluğu! Hangi illerde maske takmak zorunlu?

Bir ilde daha maske takma zorunluluğu! Sayı 49'a yükseldi

Canlı yayında öksürük krizine girdi! CNN Türk muhabirinin zor anları

Canlı yayında öksürük krizine girdi! CNN Türk muhabirinin zor anları

AK Parti'nin Meclis Başkan adayı belli oldu! Mustafa Şentop kimdir?

AK Parti'nin Meclis Başkan adayı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.