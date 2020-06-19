Halkbank destek kredisi başvurusu sonucu sorgulama ekranı

Destek kredisi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu doğrultuda, Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu nasıl yapılır, kaç güne çıkar ve kredi başvuru sonucu sorgulama nereden yapılır sorularının yanıtları merak ediliyor. Bilindiği gibi, devletin desteği ve kamu bankaları aracılığı ile corona virüsten ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşlara 10 bin TL'ye kadar 6 ay geri ödemesiz ve 36 ay vadeli devlet destekli kredi veriliyor.

HALKBANK İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ BAŞVURUSU SORGULAMA VE TAKİP EKRANI

Başvuru formu doldurarak süreci tamamlayan ve bankadan SMS ile haber bekleyen yurttaşlar, 'Halkbank ihtiyaç destek kredisi başvuru sorgulama nasıl, nereden yapılır?' sorusuna yanıt arıyor.

Başvurularınızı;



Halkbank İnternet Şubemize giriş yaparak; Başvuru Bireysel Kredi Başvurusu Kredi Türü: Tüketici Kredisi Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

Halkbank Mobil Şube giriş yaparak; Başvuru Kredi Başvurusu Kredi Türü: Tüketici Kredisi Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.