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Halkbank duruşmalara katılmayı kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2020 23:53 | Son Güncelleme

ABD'ye yönelik İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Halkbank duruşmalara katılacak.

Davanın bir sonraki duruşması 3 Mart'ta yapılacak.ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan Halkbank hakkında New York'ta açılan davada duruşmalara katılmayı kabul etti.

Manhattan'daki New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'nde görülen davanın duruşması Salı günü yapıldı. Halkbank'ın avukatı Andrew Hruska, bankanın suçlamalar karşısında savunma yapma hakkından vazgeçmeyeceğini ve "mahkemenin yargılama yetkisi olmadığına" dair itirazlarına devam edeceklerini taahhüt ettiğini belirtti.

Bankadan savunmasını yapmak için onay aldığını belirten Hruska, "Bu meseleye çözüm sağlandığına göre başlamaya hazırız" dedi. Bunun üzerine mahkemenin yargıcı Richard Berman, savunma yapmaya başlamadan önce Halkbank yönetiminden yazılı yetkilendirme almasını istedi. Davanın bir sonraki duruşması 3 Mart'ta yapılacak.

Banka avukatları, "mahkemenin yargı yetkisi" olmadığı gerekçesiyle davanın düşürülmesini ve reddi hakim talebinde bulunmak için "kısıtlı özel temsiliyetle duruşmaya katılım" istemişti. Ancak bu talep federal mahkeme tarafından reddedilince temyize gitmişler, ancak temyiz mahkemesi de bu talebi kabul etmemişti. Halkbank, daha önceki duruşmalara katılmamıştı.

Halkbank'ın mahkemenin celplerine yanıt vermemesi üzerine savcı, bankanın duruşmalara katılmayarak, savunma yapmaması halinde milyonlarca dolara ulaşan para cezasına çarptırılması talebinde bulunmuştu. Federal mahkemeye iletilen talepte, bankanın temsil edilmediği duruşma için başlangıçta günde 1 milyon dolar para cezasına çarptırılması, sonrasında katılmadığı her duruşma için de bu cezanın iki katına çıkartılması gerektiği ifade edilmişti.

Halkbank hakkındaki iddianame geçen yıl Ekim ayında hazırlanmıştı. Halkbank, milyarlarca dolarlık bir sistem kurarak ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesine yardımcı olmakla suçlanıyor. Banka hakkında dolandırıcılık ve kara para aklama da dahil altı suçlama bulunuyor.

Reuters / JD,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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