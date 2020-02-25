Halkbank duruşmalara katılmayı kabul etti

Davanın bir sonraki duruşması 3 Mart'ta yapılacak.ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan Halkbank hakkında New York'ta açılan davada duruşmalara katılmayı kabul etti.

Manhattan'daki New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'nde görülen davanın duruşması Salı günü yapıldı. Halkbank'ın avukatı Andrew Hruska, bankanın suçlamalar karşısında savunma yapma hakkından vazgeçmeyeceğini ve "mahkemenin yargılama yetkisi olmadığına" dair itirazlarına devam edeceklerini taahhüt ettiğini belirtti.

Bankadan savunmasını yapmak için onay aldığını belirten Hruska, "Bu meseleye çözüm sağlandığına göre başlamaya hazırız" dedi. Bunun üzerine mahkemenin yargıcı Richard Berman, savunma yapmaya başlamadan önce Halkbank yönetiminden yazılı yetkilendirme almasını istedi. Davanın bir sonraki duruşması 3 Mart'ta yapılacak.

Banka avukatları, "mahkemenin yargı yetkisi" olmadığı gerekçesiyle davanın düşürülmesini ve reddi hakim talebinde bulunmak için "kısıtlı özel temsiliyetle duruşmaya katılım" istemişti. Ancak bu talep federal mahkeme tarafından reddedilince temyize gitmişler, ancak temyiz mahkemesi de bu talebi kabul etmemişti. Halkbank, daha önceki duruşmalara katılmamıştı.