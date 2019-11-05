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Halkbank Duruşmasında Tebligat Tartışması

05.11.2019 22:30 | Son Güncelleme

Halkbank aleyhine açılan davanın usulle ilgili ikinci duruşmasına, bankaya bir dönem ABD'de danışmanlık ve temsilcilik yapan hukuk firmasının avukatlarının "gözlemci" olarak katılma talebine Hakim Berman tepki gösterdi

Halkbank Duruşmasında Tebligat Tartışması

Halkbank aleyhine açılan davanın usulle ilgili ikinci duruşmasına, bankaya ABD'de danışmanlık ve temsilcilik yapan hukuk firmasının avukatlarının "gözlemci" olarak katılma talebine Hakim Berman tepki gösterdi.

Mahkemeye New York Güney Bölgesi Başsavcılığına bağlı savcı yardımcılarıyla bir dönem Halkbank soruşturmasıyla ilgili bankaya danışmanlık ve ABD’de hukuki temsilciliğini yapan King & Spalding hukuk firmasına bağlı dört avukat katıldı.

Duruşma, savcılık tarafından elektronik sisteme yeni yüklenen Halkbank’a iletilen tebligatla ilgili belgeler Hakim Richard Berman tarafından incelendiği için yarım saat gecikmeli olarak başladı.

King & Spalding hukuk firması avukatları, mahkeme hakimine dün yaptıkları yazılı başvuruyla ilgili taleplerini sözlü olarak aktardı.

Hakim Berman, Halkbank’ın yapılacak yeni bir duruşmada sınırlı ve özel katılım şartıyla katılabileceğiyle talebiyle ilgili King & Spalding hukuk firmasından ayrıntılı yeni bir başvuru dilekçesi istedi. Hakim Berman, Halkbank’ın bir dönem temsilciliğini yürüten ancak yetkileri olmadığı için tebligatı almayan avukatlara, argümanlarını sunmaları için 19 Kasım’a kadar süre verdi.

Hakim Berman Halkbank’ın avukatlardan ayrıca iddianamenin geri çekilmesi ve reddi hakim taleplerini gerekçelerini de detaylarıyla sunmalarını istedi.

2 Aralık’a kadar yazılı talepler mahkemeye sunulacak

Hakim Berman, savcılığa da avukatların iddiaları ve savunmaları yanıtlamaları için 26 Kasım’a kadar süre verdi. Savcılığın yazılı başvurusundan sonra King & Spalding hukuk firmasına da 2 Aralık’a kadar savcılık tarafından sunulan dilekçeye cevap vermesi için süre tanıdı.

Hakim Berman, King & Spalding hukuk firması avukatlarının mahkemede gözlemci olarak bulunma talebinin kabul edilemez olduğunu belirterek, “Burada hem varsınız hem de yoksunuz” yorumunu yaptı.

Halkbank’ın bir kurum olduğunu hatırlatan Hakim Berman, davayla ilgili herhangi bir tutuklanma olmayacağı için tebligatı reddedip duruşmaya neden katılmadıklarını anlayamadığını ifade etti.

Halkbank iddianamesindeki suçlamalar neydi?

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı 15 Ekim’de Halkbank hakkında ABD’nin İran’a yönelik yaptırımların paravan şirketler aracılığıyla delmek, banka dolandırmak için komplo kurmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı ihlal etmek için komplo kurmak, kara para aklamak, kara para aklamak amacıyla komplo kurmak gibi altı ayrı suçlamanın yer aldığı iddianame hazırlamıştı. İddianamede Halkbank’ın yaklaşık 20 milyar dolarlık usulsüz para transferi ve finansal işlem gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.

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