‘Halkbank Duruşmaya Katılmazsa Başka Yaptırımlar Uygulanabilir’

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde aleyhine dava açılan Halkbank’a, 5 Kasım’da ikinci kez yapılacak duruşma için tebligat gönderildi. Hakim Richard Berman tarafından Amerikan Adalet Bakanlığı Elektronik İşlem Sistemi’ne bugün girdiği yazılı emirde, Halkbank’ın 5 Kasım’da yapılacak duruşmaya katılması çağrısında bulunuldu. Hakim Berman yazılı emrinde, Halkbank’ın bilerek ve kasıtlı olarak duruşmaya katılmadığını öne sürdü. Hakim Berman, Halkbank’ın ikinci kez yapılacak ön duruşmaya katılmaması halinde başka yaptırım kararları verebileceğini ifade etti. Hakim Berman tarafından bugün yayınlanan yazılı emrin eklerinde Halkbank’ın New York Güney Bölgesi Mahkemesi’nde aleyhlerine açılan dava sonrası yaptığı yazılı açıklamaların Türkçe ve İngilizce metinlerine yer verildi. Eklerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “ABD’nin Halkbank İçin Çirkin Kararı” başlıklı bir haber kupürü ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Reuters haber ajansı tarafından yayınlanan, “Eğer ABD’de hukuk varsa Türk devletinin sahibi olduğu Halkbank aleyhine dava açılamaz” açıklamasına da yer verildi.

“Halkbank kasten duruşmaya katılmıyor” Hakim Berman yazılı emrinde üst düzey Türk yetkilileri ve Halkbank tarafından yapılan açıklamalara atıfta bulunarak, “Halkbank’ın mahkeme emirlerine uymayarak kasten duruşmaya katılmadığını” ifade etti. Hakim Berman, Halkbank’ın ABD’de yasal hukuki temsilcisi olarak görünen King & Spalding firmasıyla New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nın telefonla görüştüğünü, bu görüşmede hukuk firması yetkililerinin ön duruşmaya katılamayacaklarını sözlü olarak belirttiğini ifade etti. Berman, Halkbank’ın duruşmaya katılmamasının mahkeme emirlerine karşı çıkmak olduğunu ifade etti. Halkbank’a ikinci kez ön duruşmaya katılma çağrısı yaptığını kaydeden hakim Berman, aksi halde bunun kasıtlı olduğu ve itaatsizlik olduğu kararına varıp başka yaptırımlar uygulayabileceğini belirtti. “Halkbank kaçak durumunda ” Halkbank aleyhine geçtiğimiz hafta hazırlanan iddianame Amerikan ceza hukuku usul ve teamüllerine göre sanığın veya vekilinin yüzüne okunmak zorunda.

Dün iddianamenin sanık veya vekillerinin yüzüne okunacağı ilk ön duruşmaya Halkbank’ın avukatları katılmamıştı. New York Güney Bölgesi Başsavcılığı daha önce Halkbank’ın Amerikan Adalet Bakanlığı’yla ilgili sorunlarının çözümünde ve Halkbank ile ilgili yürütülen soruşturmada temsilci olarak atanan ABD’nin önde gelen hukuk firmalarından King & Spalding’e yapılacak ön duruşmaya katılma çağrısında bulunmuştu. King & Spalding hukuk firması başsavcılığın kendilerine gönderdiği tebligatı, Halkbank’ın kendilerine bu duruşmalara katılmaları için yetki vermediği gerekçesiyle kabul edemeyeceklerini hakim Berman’a yazılı olarak iletmişti Dün yapılan ön duruşmada New York Güney Bölge Başsavcı Yardımcısı Michael Lockerd, Hakim Berman'a, ön duruşmaya gelmeyen Halkbank'ın aleyhine hazırlanan iddianamedeki suçlamalara itiraz etmeyerek kaçak durumu düştüğünü belirtmişti. Halkbank: “ ABD Adalet Bakanlığı’nın Halkbank’ı yargılama yetkisi yok” Halkbank, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi tarafından aleyhlerine açılan dava sonrasında Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer vermişti: "ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı New York Güney Bölge Başsavcılığı tarafından Hakan Atilla davasında ileri sürülen iddialarla bağlantılı olarak bir iddianame hazırlanarak Bankamız hakkında dava açılmak üzere yargı sürecinin başlatıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bahse konu iddianamenin; yeni bir bilgi ve bulguya yer verilmeksizin, çoğunlukla Hakan Atilla davasında ileri sürülen iddiaları tekrarladığı ve bu davada ortaya konan girişimlerin Bankamız üzerinden tekrarlanmaya çalışıldığı görülmektedir. Söz konusu iddialara ilişkin bankamız masumiyetini ortaya koyan bağımsız inceleme sonuçlarının, kanıtları ile birlikte ABD Adalet Bakanlığı ile paylaşılmasına rağmen iddianame hazırlanarak dava açılması manidardır.