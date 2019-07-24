Halkbank eski yöneticisi Hakan Atilla İstanbul'da

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın bulunduğu uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Atilla'yı havalimanında ailesi ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşıladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Atilla ile bir telefon görüşmesi yaptığı belirtiliyor. Erdoğan'ın görüşmede Atilla ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ilettiği kaydediliyor.

Havalimanında Atilla ile bir süre görüşen Albayrak daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah hayırlı mübarek eylesin. Hakan kardeşimiz sağ salim ülkemize geldi, ailesiyle buluştu. Güzel bir tatil yapacak dinlenecek. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrardan konuşuruz ama Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güzel evlatlar yetiştirdiğini, o evlatları yetiştiren ne güzel anne babaların olduğuna bugün ben bir kez daha şahit oldum. Bu ülkenin bir bireyi olmaktan gurur duydum. Allah hepsinden razı olsun, tüm analarımızdan babalarımızdan, Hakan kardeşimizden, eşi ve ailesinden. Hepsine hayırlı mübarek olsun. Ülkemize hayırlı olsun" dedi.