Halkbank: İddianame ABD yaptırımlarının parçası

Halkbank ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı New York Güney Bölge Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile ilgili Kamuoyu Bilgilendirme Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Banka, Hakan Atilla davasında ileri sürülen iddialarla bağlantılı olarak bir iddianame hazırlanarak Halkbank hakkında dava açılmak üzere yargı sürecinin başlatıldığını öğrendiklerini belirtti.

Açıklamada iddianamede yeni bir bilgi ve bulguya yer verilmeksizin, çoğunlukla Hakan Atilla davasında ileri sürülen iddiaların tekrarlandığı belirtilerek "Söz konusu iddialara ilişkin Bankamız masumiyetini ortaya koyan bağımsız inceleme sonuçlarının, kanıtları ile birlikte ABD Adalet Bakanlığı ile paylaşılmasına rağmen iddianame hazırlanarak dava açılması manidardır" denildi.

"İddianame yaptırımların parçası"

Açıklamada "Bankamız ile ABD Adalet Bakanlığı arasında meselenin iddianame düzenlenmeden çözümlenmesi için yapılan görüşmeler sonuçlanmadığı halde, söz konusu suçlamalar, Kahraman Ordumuzun sınırlarımızın güvenliğini sağlamak ve bölgede barışı tesis etmek üzere başlattığı "Barış Pınarı Harekatı" sebebiyle, ABD hükümetince ülkemize karşı başlatılan yaptırımların bir parçası olarak ortaya atılmıştır" ifadeleri yer aldı.