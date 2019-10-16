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Halkbank: İddianame ABD yaptırımlarının parçası

16.10.2019 13:11 | Son Güncelleme

Halkbank New York Güney Bölge Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin "Barış Pınarı Harekatı" sebebiyle, ABD hükümetince Türkiye'ye karşı başlatılan yaptırımların bir parçası olarak ortaya atıldığını açıkladı.

Halkbank ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı New York Güney Bölge Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile ilgili Kamuoyu Bilgilendirme Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Banka, Hakan Atilla davasında ileri sürülen iddialarla bağlantılı olarak bir iddianame hazırlanarak Halkbank hakkında dava açılmak üzere yargı sürecinin başlatıldığını öğrendiklerini belirtti.

Açıklamada iddianamede yeni bir bilgi ve bulguya yer verilmeksizin, çoğunlukla Hakan Atilla davasında ileri sürülen iddiaların tekrarlandığı belirtilerek "Söz konusu iddialara ilişkin Bankamız masumiyetini ortaya koyan bağımsız inceleme sonuçlarının, kanıtları ile birlikte ABD Adalet Bakanlığı ile paylaşılmasına rağmen iddianame hazırlanarak dava açılması manidardır" denildi.

"İddianame yaptırımların parçası"

Açıklamada "Bankamız ile ABD Adalet Bakanlığı arasında meselenin iddianame düzenlenmeden çözümlenmesi için yapılan görüşmeler sonuçlanmadığı halde, söz konusu suçlamalar, Kahraman Ordumuzun sınırlarımızın güvenliğini sağlamak ve bölgede barışı tesis etmek üzere başlattığı "Barış Pınarı Harekatı" sebebiyle, ABD hükümetince ülkemize karşı başlatılan yaptırımların bir parçası olarak ortaya atılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Bankanın açıklamasında iddianamede, "hukuk dışı yollarla elde edilen ve doğruluğu ispatlanmamış deliller kullanıldığı ve inanılırlığı hayli şüpheli olan tanıkların mahkemedeki sözlü beyanlarına itibar edildiği" belirtildi.

Halkbank "Bu haksız dava ile ilgili olarak uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm yasal haklarımız kullanılacaktır" denildi.

ABD altı suçlama yöneltti

ABD'de savcılık makamı dün gece Halkbank'ı ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal etmekle suçladı ve banka aleyhine hazırlanan iddianameyi açıkladı. New York Güney Bölgesi Savcılığı Halkbank hakkında, milyarlarca dolarlık bir sistem kurarak ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle dolandırıcılık ve kara para aklama da dahil altı suçtan iddianame hazırladı.

ABD'nin Halkbank'ı İran yaptırımlarını delmekle suçlamasının ardından gelen kararla Halkbank dahil yedi banka hissesine açığa satış yasağı getirildi. İddianame ve açığa satış yasağının ardından Borsa İstanbul'da Halkbank ve banka hisseleri bugün sert düşüşle açıldı.

DW/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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