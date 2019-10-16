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Halkbank: 'İddianame Barış Pınarı Harekatı Kaynaklı'

16.10.2019 12:27 | Son Güncelleme

Halkbank açıklamasında, hazırlanan iddianamede ileri sürülen suçlamalara yanıt verilirken suçlamaların yersiz olduğu vurgulandı

Halkbank: 'İddianame Barış Pınarı Harekatı Kaynaklı'

Amerika’nın New York şehrindeki federal savcılar tarafından hazırlanan iddianameye ilişkin Halkbank tarafından Kamu Aydınlatma Platformu KAP’a bir açıklama gönderildi. Açıklamada, hazırlanan iddianamede ileri sürülen suçlamalara yanıt verilirken suçlamaların yersiz olduğu vurgulandı ve Halkbank’ın Amerika’da şubesi bulunmadığından dolayı Amerikan Adalet Bakanlığı’nın yaptırımlar konusunda Halkbank’ı yargılama hakkı olmadığı ileri sürüldü.

Halkbank tarafından yapılan açıklamada , “Bahse konu iddianamenin yeni bir bilgi ve bulguya yer verilmeksizin, çoğunlukla Hakan Atilla davasında ileri sürülen iddiaları tekrarladığı ve bu davada ortaya konan girişimlerin Bankamız üzerinden tekrarlanmaya çalışıldığı görülmektedir. Söz konusu iddialara ilişkin Bankamız masumiyetini ortaya koyan bağımsız inceleme sonuçlarının, kanıtları ile birlikte ABD Adalet Bakanlığı ile paylaşılmasına rağmen iddianame hazırlanarak dava açılması manidardır” denildi.

Halkbank açıklamasında ayrıca Mehmet Hakan Atilla davası kapsamında Amerika’daki ilgili kurumlarla yapılan işbirliğine vurgu yapıldı. Bu çerçevede bankanın gönüllü bir bağımsız inceleme süreci başlattığı hatırlatıldı.

Açıklamanın ilgili bölümünde de “ABD'nin saygın ve büyük hukuk firmalarından King & Spalding’le adli bilirkişi niteliğindeki veri analizi firması Exiger'a Bankamız tarafından gönüllü olarak yaptırılan bağımsız incelemede 6 milyondan fazla belge, 8 milyonun üstünde SWIFT mesajı, yaklaşık 36 GB işlem verisi, 140 bin işlem dosyası incelenmiştir. Bir yıllık süre zarfında yaklaşık 30 avukatın 25 bin saatin üzerinde mesai yaptığı bağımsız inceleme sonucunda Bankamızın ABD'nin İran'a yönelik birincil ve ikincil yaptırımları ihlal etmediği, dış ticaret işlemlerinde şeffaf olmayan uygulama ve metotlar kullanmadığı ve herhangi bir tertip ve kumpasın içerisinde bulunmadığı belgelenmiştir. Söz konusu firmalar, bu bulguları ABD Adalet Bakanlığı ile ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisine (OFAC) bildirmiştir” ifadeleri yer aldı.

'İddianame Barış Pınarı Harekatı kaynaklı'

Halkbank söz konusu iddianamenin hazırlanmasının arkasında Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü operasyona karşı Amerika’nın yaptırımlarının bir parçası olarak görüldüğünü belirtti. Açıklamada “Kahraman Ordumuzun sınırlarımızın güvenliğini sağlamak ve bölgede barışı tesis etmek üzere başlattığı "Barış Pınarı Harekatı" sebebiyle, ABD hükümetince Ülkemize karşı başlatılan yaptırımların bir parçası olarak ortaya atılmıştır. Bu haksız dava ile ilgili olarak uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm yasal haklarımız kullanılacaktır” denildi.

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