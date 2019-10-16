Halkbank: 'İddianame Barış Pınarı Harekatı Kaynaklı'

Amerika’nın New York şehrindeki federal savcılar tarafından hazırlanan iddianameye ilişkin Halkbank tarafından Kamu Aydınlatma Platformu KAP’a bir açıklama gönderildi. Açıklamada, hazırlanan iddianamede ileri sürülen suçlamalara yanıt verilirken suçlamaların yersiz olduğu vurgulandı ve Halkbank’ın Amerika’da şubesi bulunmadığından dolayı Amerikan Adalet Bakanlığı’nın yaptırımlar konusunda Halkbank’ı yargılama hakkı olmadığı ileri sürüldü.

Halkbank tarafından yapılan açıklamada , “Bahse konu iddianamenin yeni bir bilgi ve bulguya yer verilmeksizin, çoğunlukla Hakan Atilla davasında ileri sürülen iddiaları tekrarladığı ve bu davada ortaya konan girişimlerin Bankamız üzerinden tekrarlanmaya çalışıldığı görülmektedir. Söz konusu iddialara ilişkin Bankamız masumiyetini ortaya koyan bağımsız inceleme sonuçlarının, kanıtları ile birlikte ABD Adalet Bakanlığı ile paylaşılmasına rağmen iddianame hazırlanarak dava açılması manidardır” denildi.

Halkbank açıklamasında ayrıca Mehmet Hakan Atilla davası kapsamında Amerika’daki ilgili kurumlarla yapılan işbirliğine vurgu yapıldı. Bu çerçevede bankanın gönüllü bir bağımsız inceleme süreci başlattığı hatırlatıldı.