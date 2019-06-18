HABER

Halkbank, İkitelli OSB ve çevresinde kredi büyüklüğünü 2,5 milyar TL’ye taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 17:58 | Son Güncelleme

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan: -"İkitelli OSB ve civarında faaliyet gösteren şubelerimizin toplam kredi büyüklüğü 2,5 milyar TL’ye ulaşmıştır"

İSTANBUL (AA) - Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve civarında faaliyet gösteren Halkbank şubelerinin toplam kredi büyüklüğünün 2,5 milyar TL’ye ulaştığını bildirdi.

Halkbank açıklamasına göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren firmalara özel çözümler sunmayı sürdüren Halkbank, Organize Sanayi Bölgeleri buluşmalarına devam ediyor.

KOBİ kredileri alanında yüzde 17,1 pazar payını daha da artırmayı hedefleyen Halkbank, OSB buluşmalarını sürdürmekte kararlı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bankacılık sektörünün yılın ilk çeyreğinde 131,3 milyar TL’lik kredi artışında en güçlü rolü kamu bankalarının oynadığını, aynı dönemde nakdi kredilerde 22 milyar TL büyüme sağlayan Halkbank’ın nakdi kredi pazar payını artırmaya devam ettiğini ve bu alandaki öncü rollerini sürdüreceklerini belirtti.

Türkiye'deki yatırım ortamının finansal garantörü olarak genişlettikleri kredi imkanlarından daha fazla işletmenin yararlanmasını amaçladıklarını aktaran Arslan, 37 kooperatife bağlı 27 binin üzerinde iş yerinin faaliyet gösterdiği İkitelli OSB başta olmak üzere, tüm üretim merkezlerine bu konuda büyük öncelik verdiklerini vurguladı.

Arslan, "İkitelli OSB ve civarında faaliyet gösteren şubelerimizin toplam kredi büyüklüğü 2,5 milyar TL’ye ulaşmıştır. Destek olduğumuz firmalar kendilerine sunduğumuz kaynakları verimli şekilde değerlendirerek İkitelli OSB’yi önemli bir ihracat ve istihdam merkezi haline getirmiştir. Firmalarımızın dış ticarette önemli bir potansiyeli olduğunu biliyoruz, sağladığımız desteğin ülkemizin ihracatını daha da artıracağına inanıyoruz. İkitelli’de olduğu gibi tüm Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

PARTNER İntiharını anbean kaydetti! Kocası TikTok'u yasaklayınca zehir içti İntiharını anbean kaydetti! Kocası TikTok'u yasaklayınca zehir içti
Acar: “Mursi, direnişin öğretmenidir”Acar: “Mursi, direnişin öğretmenidir”
İmamoğlu, Ulaşım Çözümleri toplantısında konuştuİmamoğlu, Ulaşım Çözümleri toplantısında konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Halkbank

En Çok Okunan Haberler

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar'dan ABD açıklaması: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız

Bakan Akar'dan ABD açıklaması

Trabzon’da HES borusu patladı: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon’da HES borusu patladı!

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Denizdeki kayalıktan kaynayan tatlı su ilgi çekiyor

Gören hayrete düşüyor! Denizin ortasındaki bu kayalıkta...

Yürürken bile bırakamıyorlar!

Yürürken bile bırakamıyorlar! Bu bağımlılık çok farklı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.