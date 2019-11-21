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‘Halkbank Kaçak Olamaz’

21.11.2019 00:09 | Son Güncelleme

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde ön duruşma süreci devam eden Halkbank davasında, bankanın hukuk danışmanı King & Spalding firması adına avukat Andrew C. Hruska, mahkemeye sunduğu 20 sayfalık başvuru dilekçesinde bir kez daha bankanın sınırlı ve özel yargılanma talebini iletti

‘Halkbank Kaçak Olamaz’

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde ön duruşma süreci devam eden Halkbank davasında, bankanın hukuk danışmanı King & Spalding firması adına avukat Andrew C. Hruska, mahkemeye sunduğu 20 sayfalık başvuru dilekçesinde bir kez daha bankanın sınırlı ve özel yargılanma talebini iletti.

Avukat Hruska, Halkbank’ın savcıların daha önce yapılan ön duruşmalarda iddia ettiği gibi bir “kaçak” olmadığını belirterek, “Kurumsal bir yapı olan Halkbank ‘kaçak’ olamaz” dedi.

Avukat Hruska, ABD’de daha önceki yıllarda açılan dokuz ayrı federal davada benzeri kararın alındığıyla ilgili çeşitli örnekler sundu. Halkbank’ın da diğer davalarda olduğu gibi sınırlı ve özel şartlar altında Amerika’da yargılanabileceğini ifade etti.

Hruska, aksine bir durum veya talebin kabul edilmemesi yönünde alınabilecek bir kararla Halkbank’ın bazı yasal haklarının çiğnenebileceğini belirtti. Avukat Hruska, 4 Kasım'da yapılan ön duruşmada da belirttikleri gibi son yazdıkları bu dilekçeyle Halkbank aleyhine 15 Ekim’de açılan iddianamenin tebliğiyle ilgili herhangi bir yasal temsilciliklerinin olmadığını kaydetti.

Hakim Richard Berman, daha önce yapılan ön duruşmada, yeni bir duruşmada King & Spalding firmasından Halkbank’ın sınırlı ve özel katılım mahkeme talebinin ayrıntılarının yer aldığı bir başvuru dilekçesini 19 Kasım tarihine kadar kendisine sunmasını istemişti.

Hakim Berman, savcılığa da avukatların iddiaları ve savunmaları yanıtlamaları için 26 Kasım’a kadar süre vermişti. Savcılığın yazılı başvurusundan sonra King & Spalding hukuk firmasına da 2 Aralık’a kadar savcılık tarafından sunulan dilekçeye cevap vermesi için yeni bir ek süre tanımıştı.

Halkbank iddianamesindeki suçlamalar neydi?

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı 15 Ekim’de Halkbank hakkında ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları paravan şirketler aracılığıyla delmek, banka dolandırmak için komplo kurmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı ihlal etmek için komplo kurmak, kara para aklamak, kara para aklamak amacıyla komplo kurmak gibi altı ayrı suçlamanın yer aldığı iddianame hazırlamıştı. İddianamede Halkbank’ın yaklaşık 20 milyar dolarlık usulsüz para transferi ve finansal işlem gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.

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