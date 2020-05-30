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Halkbank New York’ta Yapılacak Ara Duruşmanın Ertelenmesini İstedi

30.05.2020 22:47 | Son Güncelleme

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden Halkbank davasında bankanın avukatları, hakim Richard Berman’dan, 9 Haziran’da yapılacak olan ara duruşmanın 45 gün sonrasına ertelenmesini istedi

Halkbank New York’ta Yapılacak Ara Duruşmanın Ertelenmesini İstedi

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden Halkbank davasında bankanın avukatları, hakim Richard Berman’dan, 9 Haziran’da yapılacak olan ara duruşmanın 45 gün sonrasına ertelenmesini istedi.

Halkbank’ın avukatı Robert M. Cary tarafından mahkemeye sunulan erteleme talebi dilekçesinde, 31 Mart tarihinde yapılan ara duruşmada hakimin kendilerine 60 gün içerisinde müşterileriyle yüz yüze görüşmeyi önerdiği belirtilerek, ‘’Devam eden Covid-19 krizi nedeniyle son 60 gündür müvekkilimizle hiçbir görüşme şansımız olmadı. Bugün itibarıyla, Türk vatandaşı olmayan kişilerin Türkiye'ye girişleri hala yasaklı bir durumdadır. Türk Hava Yolları uluslararası tüm seferlerini iptal edilmiştir. Bu durumun önümüzdeki 45 gün içinde değişeceğini umut ediyoruz. 9 Haziran’da yapılacak ara duruşmanın 45 gün sonrasına ertelenmesini talep ediyoruz’’ denildi.

Halkbank’ın avukatı Cary, son 60 gün içinde müvekkilleriyle yüz yüze görüşmediklerini savcılığa da ilettiklerini kaydetti.

Halkbank iddianamede yer alan hiçbir suçlamayı kabul etmedi

Daha önce yapılan ara duruşmada Halkbank’ın avukatı Cary, iddianamede yer alan hiçbir suçlamayı kabul etmedikleri belirtmiş, salgın hastalık nedeniyle bir sonraki duruşmanın üç ay sonraya ertelenmesini istemişti. Hakim Berman, Halkbank avukatlarının talebini değerlendirdikten sonra bir sonraki duruşmayı üç ay yerine 70 gün sonrası olan 9 Haziran tarihine ertelemişti.

Halkbank iddianamesinde yer alan suçlamalar neler?

Geçtiğimiz Ekim ayında Halkbank aleyhine New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde açılan davada şu suçlamalar yer verilmişti:

''ABD‘yi dolandırmak amacıyla komplo kurmak, ‘Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı’ İran’a para transferleri yaparak ihlal etmek için komplo kurmak, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankacılık ve finans sistemini dolandırmak amacıyla komplo kurmak, kara para aklamak, kara para aklamak amacıyla komplo kurmak.''

Halkbank aleyhinde 15 Ekim 2019 tarihinde açıklanan 45 sayfalık iddianamede, Halkbank yönetiminin Türk hükümetinin üst düzey yetkilileri tarafından desteklendiği ve korunduğu da iddia edilmişti.

Halkbank’ın 2012 ve 2016 yılları arasında İran’ın uluslararası piyasalarda petrol ve doğal gaz satışından elde ettiği geliri harcamasına imkan veren bir tezgahın, paravan şirketler ağını kullanarak uygulanmasına yardımcı olduğu ve bunun da ABD yaptırımlarının ihlalini oluşturduğu iddia edilmişti.

İddianamede Halkbank’ın yaptığı transferlerin yaklaşık 20 milyar doları bulduğu öne sürülmüştü.

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