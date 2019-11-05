‘Halkbank New York'taki Duruşmaya Katılmayacak’

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde bugün yapılacak Halkbank davasının ikinci duruşması öncesinde dün akşam önemli gelişmeler yaşandı.

Halkbank’ın ABD’de süren daha önceki soruşturma sürecini takip eden hukuk firması King & Spalding, dün gece mahkeme hakimi Richard Berman’a dört sayfalık yazılı başvuru yaparak, bankanın bugün yapılacak duruşmaya katılmayacağını bildirdi.

King & Spalding adına mahkemeye gönderilen yazılı başvuruyu imzalayan avukat Andrew Hruska, Halkbank adına duruşma tebligatı ve mahkemeye katılma yetkilerinin olmadığını bir kez daha yineledi.

Halkbank’ın açılan dava konusu olan suçlamaları kabul etmediğini belirten King & Spalding hukuk firması, yapılacak duruşmaya sadece gözlemci sıfatıyla katılabileceklerini belirtti.

Avukat Hruska, Halkbank’ın İstanbul merkezli bir Türk devlet bankası olduğunu, ABD’de her hangi bir şubesi veya fiziki bir bağlantısı olmadığını kaydetti.

Avukat Hruska, ABD ile Türkiye arasında daha önce yapılan hukuki anlaşmalar çerçevesinde, Amerikan makamlarının Türk Adalet Bakanlığı’na 30 gün öncesinden resmi başvuruda bulunması gerektiğini kaydetti.