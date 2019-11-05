‘Halkbank New York'taki Duruşmaya Katılmayacak’

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde bugün yapılacak Halkbank davasının ikinci duruşması öncesinde dün akşam önemli gelişmeler yaşandı.
Halkbank’ın ABD’de süren daha önceki soruşturma sürecini takip eden hukuk firması King & Spalding, dün gece mahkeme hakimi Richard Berman’a dört sayfalık yazılı başvuru yaparak, bankanın bugün yapılacak duruşmaya katılmayacağını bildirdi.
King & Spalding adına mahkemeye gönderilen yazılı başvuruyu imzalayan avukat Andrew Hruska, Halkbank adına duruşma tebligatı ve mahkemeye katılma yetkilerinin olmadığını bir kez daha yineledi.
Halkbank’ın açılan dava konusu olan suçlamaları kabul etmediğini belirten King & Spalding hukuk firması, yapılacak duruşmaya sadece gözlemci sıfatıyla katılabileceklerini belirtti.
Avukat Hruska, Halkbank’ın İstanbul merkezli bir Türk devlet bankası olduğunu, ABD’de her hangi bir şubesi veya fiziki bir bağlantısı olmadığını kaydetti.
Avukat Hruska, ABD ile Türkiye arasında daha önce yapılan hukuki anlaşmalar çerçevesinde, Amerikan makamlarının Türk Adalet Bakanlığı’na 30 gün öncesinden resmi başvuruda bulunması gerektiğini kaydetti.
Avukat Hruska, şartların sağlanması halinde Halkbank’ın sınırlı ve özel yapılacak bir duruşmaya katılabileceğini belirtti. Avukat Hruska ayrıca mahkemenin Halkbank’ı yargılama yetkisinin olmadığını belirterek, davanın düşürülmesi ve tarafsızlığını kaybettiği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulunacaklarını da belirtti.
Avukat Hruska, davanın düşürülmemesi halinde daha önce ABD federal mahkemelerinde görülmüş uluslararası davalarda olduğu gibi Halkbank’ın katılımının sınırlı ve özel olması gerektiğini belirterek daha önce görülmüş bazı davalardan örnekler verdi.
Hakim Berman, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’ndan, King & Spalding hukuk firması tarafından elektronik sisteme yapılan yazılı başvuruya acilen cevap vermesini istedi.
Dün akşam geç saatlerde New York Güney Bölgesi Başsavcısı Geoffrey Berman imzalı sekiz sayfalık cevap yazısında, Halkbank’ın bugünkü duruşmaya katılmaması halinde hakimin bankaya yaptırım uygulama kararı alabileceğini belirtti.
New York Güney Bölge Savcılığı’nın hakkında 45 sayfalık iddianame hazırlanadığı Halkbank, 22 Ekim'deki ilk duruşmaya katılmamıştı. Savcılar, duruşmaya katılmayan Halkbank’ın firari duruma düştüğünü öne sürmüştü.
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