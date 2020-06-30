Halkbank sınav soruları ve konuları neler olacak?

Halkbank tarafından yayımlanan personel alım ilanının ardından Banko Hizmetleri Asistanı pozisyonu için sınava girecek olan adaylar, sınav öncesinde bu pozisyona ve sınava dair detayları araştırmaya başladı. 8 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak sınav öncesinde Halkbank sınav soruları ve konuları hakkında fikir sahibi olmak isteyen adaylar, hazırlıkları sorumlu olacakları alanlarda sürdürecekler.

dana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat kentlerinde istihdam edilecek adaylar Banko Hizmetleri Asistanı sınavında Genel Yetenek Testi'ne tabii tutulacaklar.

Halkbank sınav soruları bu konulardan çıkacak

Genel Yetenek Testi kapsamında adaylara; eleştirel düşünme, mantık yürütme, problem çözme konularından sorular sorulacak.

50 sorudan oluşacak sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanacak, alım yapılacak her bir il için ihtiyacın 4 katı aday mülakata çağırılacaktır.

