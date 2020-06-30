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Halkbank sınav soruları ve konuları neler olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 16:37 | Son Güncelleme

Halkbank sınav soruları, bankanın Banko Hizmetleri Asistanı ilanını yayımlamasıyla en çok merak edilen konuların arasında yer alıyor. Geleceğini bankacılık sektöründe devam ettirmek ve burada yükselmek isteyen adaylar, sınav öncesinde Halkbank sınav soruları ve konuları neler olacak sorusuna yanıt arıyor. İşte sınav öncesinde bilmeniz gereken detaylar...

Halkbank sınav soruları ve konuları neler olacak?

Halkbank tarafından yayımlanan personel alım ilanının ardından Banko Hizmetleri Asistanı pozisyonu için sınava girecek olan adaylar, sınav öncesinde bu pozisyona ve sınava dair detayları araştırmaya başladı. 8 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak sınav öncesinde Halkbank sınav soruları ve konuları hakkında fikir sahibi olmak isteyen adaylar, hazırlıkları sorumlu olacakları alanlarda sürdürecekler.

dana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat kentlerinde istihdam edilecek adaylar Banko Hizmetleri Asistanı sınavında Genel Yetenek Testi'ne tabii tutulacaklar.

Halkbank sınav soruları bu konulardan çıkacak

Genel Yetenek Testi kapsamında adaylara; eleştirel düşünme, mantık yürütme, problem çözme konularından sorular sorulacak.

50 sorudan oluşacak sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanacak, alım yapılacak her bir il için ihtiyacın 4 katı aday mülakata çağırılacaktır.

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