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'Halkbank'tan milletvekillerine promosyon' iddiası!

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.01.2019 09:41 | Son Güncelleme

Halkbank'ın milletvekillerine maaşlarının yüzde 45’i kadar promosyon ödemesi yaptığı iddia edildi.

'Halkbank'tan milletvekillerine promosyon' iddiası!

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in iddiasına göre, milletvekillerinin maaş ihalesini kazanan Halkbank, her bir vekile maaşlarının yüzde 45'i oranında nakit promosyon ödemesi yaptı. Böylece her bir milletvekilinin hesabına 3 yıllık dönem için ortalama 9 bin 700 lira, emekli vekillere de 6 bin 30 lira promosyon parası yatırıldı. Hem vekil hem de emekli maaşı alanlara yapılan promosyon ödemesi ise 16 bin lirayı buldu.

Promosyon ödemelerinin yapıldığı bilgisi, milletvekillerinin cep telefonlarına gönderilen banka mesajıyla iletildi. Telefon mesajında vekillerin hesabına yatan para kuruşu kuruşuna belirtilirken 16 bin liralık nakit para girişini gören vekiller adeta piyango vurmuş gibi sevindi.

"BİR DEFAYA MAHSUS PROMOSYON ÖDEMESİ"

TBMM yönetiminin, milletvekillerinin maaşlarının yatırılacağı bankayı belirlemek için düzenlediği ihaleyi yine Halkbank kazanmıştı. Promosyon ödemesi milletvekilleri, milletvekili emeklileri ve TBMM personelini kapsıyor. Bir önceki dönemde hesaba yatan net maaşın yüzde 53'ü oranında promosyon ödeme vaadiyle ihaleyi kazanan Halkbank, bu dönem için ise promosyon oranını yüzde 45'e düşürdü. Protokol gereği TBMM bütçeden ve SGK'dan yapılan maaş ve aylık ödemeleri 3 yıl boyunca Halkbank'a yatıyor, Halkbank da bu para girişine karşılık yatan paranın yüzde 45'i oranında bir defaya mahsus promosyon ödemesi yapıyor.

Milletvekili maaşları en son yeni yıl zammıyla birlikte özel kesintiler hariç 22 bin 200 liraya çıkmıştı. Özel kesintisi olmayan vekilin alacağı promosyon 9 bin 990 liraya kadar çıkıyor. Promosyon ödemesinde ocak ayında ödenen net maaş dikkate alınıyor.

6 BİN 30 LİRA PROMOSYON ÖDEMESİ

Dolayısıyla parti aidatı, limit üstü telefon görüşmesi, icra kesintisi, avans gibi özel kesintisi olan milletvekillerinin hesabına daha düşük para yatmışsa, bu vekillerin promosyonları da bir miktar düşüyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı maaşına endeksli olan milletvekili emeklilerinin aylıklarına bu yıl yüzde 26 zam yapılmıştı. Zamla birlikte aylıkları 13 bin 400 liraya yükselen emekli vekillere de 6 bin 30 lira promosyon ödemesi yapıldı.

MİLLETVEKİLİNE PEŞİN, DANIŞMANA TAKSİTLE

Edinilen bilgiye göre, milletvekilleri, emekli vekiller ve TBMM'nin kadrolu personeline promosyon ödemeleri peşin yapılıyor. Buna karşılık dışarıdan görevlendirmeyle ya da doğrudan atamayla milletvekillerinin danışmanlığını yapan personele ise promosyon ödemeleri 6 taksitle yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Halkbank meclis Milletvekili promosyon

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