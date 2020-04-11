Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz 10 bin TL kredi başvuruları SMS ile açıklanıyor

Ekonomik süreçte ihtiyaçları karşılayabilmek için kamu bankaları aracılığıyla devlet desteki krediler rekor başvuru almış, sonuçları merakla bekleniyordu. Birçok vatandaş kredi olanaklarından yararlanmak için müşterisi olduğu banka üzerinden başvurusunu tamamlamıştı. Bazı vatandaşlar sonuçları başvurduğu gün alırken, diğer vatandaşlar bekliyordu. Şu an itibariyle bekleyen vatandaşlara da sonuçlar SMS ile bildirilmeye başlandı.

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası belirli şartlar altında sunulan krediler için başvurular alınıp olup, sonuçlar açıklanmaya başlayacaktı. Başvuru ve sonuçlarına ilişkin ilk sonuçlar gelmeye başladı. Sonuçlar başvuranların cebine SMS ile geliyor.

Ziraat Bankası, Halkbank ve vakıfbank SMS ile sonuçları açıklıyor!

Vatandaşlar başvuru durumunu sorgulayabilmek için siteler arayıp geziyor. Ancak şu an itibariyle 3 kamu bankasından SMS ile sonuçlara özel bilgiler verilmeye başlandı. Ancak bankalardan başvuru süreci devam ettiği ve halen başvuru sonucu gelmeyen vatandaşların olduğu tekrar başvurmamanız gerektiğini hatırlatalım. SMS ile olumlu ya da olumsuz bir şekilde kesin olarak cebinize geleceğini unutmayın ve tekrar başvuru yapmayın.

Başvurusu onaylanan vatandaşlar parayı nasıl çekecek?

3 devlet bankasından çekilecek paralar hafta içi 12:00 ile 17:00 arasında banka şubelerinden yada tüm ATM'lerden çekilebilecek.

5 Bin, 7 Bin 500 TL Kredi sonuçları da önümüzdeki günlerde açıklanacağı öğrenildi. 10 Bin TL tüm başvurular biter bitmez 5 Bin TL ve 7.5 TL arasında sonuçlar açıklanmaya başlayacak.

