Halkbank ve Sarraf Davasının Başsavcısı İstifa Etti

ABD Adalet Bakanlığı, New York Güney Bölgesi Başsavcısı Geoffrey Berman’ın istifa ettiğini açıkladı. Başsavcı Geoffrey Berman, Rıza Sarraf, Hakan Atilla ve Halkbank davasını açan bir önceki başsavcı Preet Bharara’nın yerine yaklaşık iki buçuk yıl önce atanmıştı.

Başsavcı Berman, Başkan Donald Trump’ın avukatı ve yakın dostu Rudolph Giuliani’yle ilgili de soruşturma başlatmıştı.

Adalet Bakanı William Barr konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Jay Clayton'ı New York'un Güney Bölgesi Başsavcılığı görevine aday göstermeyi planladığını belirtti. Bakan Barr, Clayton’ın Trump’ın teklifini kabul ettiğini, onunla birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini kaydetti.

Barr, Clayton’ın New York Güney Bölgesi Başsavcılığı için Senato'dan onay alma süreci sırasında, Berman’ın istifasıyla boşalan görevi 3 Temmuz'dan itibaren New Jersey Bölgesi Savcısı Craig Carpenito'nun vekaleten yürüteceğini kaydetti.

Adalet Bakanı Barr, Carpenito'nun geçici olarak görevlendirilmesinin kendi önerisi olduğunu kaydederek, Başsavcı Berman’a şimdiye kadar New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'ndaki başarılı görevinden dolayı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.