Halkbank ve Sarraf Davasının Başsavcısı İstifa Etti

Bharara, who was fired soon after Trump became president, said the timing and manner of the move was strange.

"Why does a president get rid of his own hand-picked US Attorney in SDNY on a Friday night, less than 5 months before the election?" Bharara wrote on Twitter.

Bu arada Berman'dan önceki başsavcı olan ve Trump başkan olduktan kısa süre sonra görevine son verilen Bharara, Twitter'dan yaptığı açıklamada, atılan adımın zamanlaması ve şeklini tuhaf bulduğunu belirtti. Bharara, ''Bir başkan neden New York Güney Bölgesi'nde kendi eliyle seçtiği başsavcıyı bir Cuma gecesi, seçimlere 5 aydan az süre kalmışken göreden alır?'' ifadesini kullandı.