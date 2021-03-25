Halkbank ve Sarraf Davasının Yeni Başsavcısı Kim Olacak?

Rıza Sarraf davası, eski New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara tarafından 17 Aralık 2015 tarihinde kayıtlara geçildi. Bharara’nın hazırladığı iddianame, Sarraf’ın 2016 yılının Mart ayında Miami havaalanında tutuklanmasının ardından kamuoyuyla paylaşıldı. Rıza Sarraf dosyasına daha sonra aralarında ekonomiden sorumlu eski bakan Zafer Çağlayan, eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, Halkbank’ın uluslararası ilişkilerinden sorumlu başkan yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ve Halkbank sanık olarak eklendi. Rıza Sarraf davası henüz sonuçlanmadı ancak dava sürecinde soruşturmanın başında yer alan beş ayrı başsavcı görev yaptı. ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve başlamasının ardından, ABD’nin en önemli başsavcılık bölgesine atanacak yeni başsavcının kim olacağı uzun bir süredir tartışılıyor. ABD için çok önemli davaların yanı sıra Rıza Sarraf soruşturmasını da yürütecek altıncı başsavcının çok yakında göreve aday gösterilerek Senato’nun onayına sunulacağı belirtiliyor. Yeni başsavcı kim olacak?

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın seçildikten sonra birlikte çalışacağını açıkladığı Bharara, 2009 yılından beri yürüttüğü başsavcılık görevine sürpriz bir şekilde 11 Mart 2017 tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından son verildi. Bharara’nın yerine vekaleten yardımcısı Joon Kim getirildi. Eski ABD Başkanı Trump’ın atadığı yeni başsavcı Geoffrey Berman, 3 Ocak 2018 tarihinde görevi Joon Kim’den devraldı. Trump, kendi atadığı Başsavcı Berman’ı, 22 Aralık 2020 tarihinde kovduğunu açıkladı. Berman’ın yerine geçici olarak Craig Carpenito getirildi. Trump yönetimi daha sonra bu göreve 2020 yılının Haziran ayında halen görevde olan Audrey Strauss’u vekaleten atadı. Başsavcılık için en güçlü aday Damian Williams Şimdiye kadar birçok ismin adının geçtiği New York Güney Bölgesi Başsavcılığı için beyaz yaka suçları kovuşturmalarında uzman olan Damian Williams en güçlü aday olarak geçiyor. Başkan Biden’ın yakın bir zamanda Williams’ı başsavcılık görevine atayacağı iddia ediliyor. ABD Senatosu Çoğunluk Lideri ve New York’un Demokrat Partili Senatörü Chuck Schumer, Williams’ın New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'na atanması için Başkan Biden’a bizzat tavsiyede bulunduğunu açıkladı.

Schumer, Amerika'daki en önemli başsavcılık bürosu olan New York Güney Bölgesi'ne liderlik edecek ilk siyah adayı başkana tavsiye etmekten özellikle gurur duyduğunu söyledi. Senatör Schumer, New York’un diğer iki ayrı başsavcılık bölgesi içinde iki siyah aday daha tavsiye ettiğini belirtti. Senatör Schumer, Afrika kökenli Amerikalı savcılardan olan Trini Ross'u Brooklyn, Breon Peace'i de Buffalo bölgeleri için başsavcılık görevine atanmalarını başkana tavsiye edeceğini kaydetti. Demokrat Senatör, muazzam bir hukuki zekaya sahip diye nitelendirdiği 40 yaşındaki Williams’ın halen görev yaptığı New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'nda derin bir tecrübeye sahip, önemli davaları soruşturmuş ve kanunlar çerçevesinde adaletin eşit dağıtılması, medeni haklara güçlü bir bağlılığa sahip bir kişi olduğunu belirterek, “Damian Williams, Güney Bölgesi Başsavcılığı'nı parlak bir geleceğe taşımak için görevi devralmaya hazır” dedi. Damian Williams kimdir? Damian Williams, halen New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'nda beyaz yaka suçlarını araştırmak için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışan bir savcı ekibini yönetiyor.