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Halkbank’a ABD Anayasa Mahkemesi Yolu Göründü

14.01.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi’nin üç hakimi, bugün aldıkları kararla Halkbank’ın Anayasa Mahkemesi’ne başvuruna yeşil ışık yaktı. Mahkeme ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin kararına kadar bir alt mahkemedeki yargı sürecini de durdurdu

Halkbank’a ABD Anayasa Mahkemesi Yolu Göründü

Temyiz başvurusu iki kez İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi’nde reddedilen Halkbank’ın ABD’nin en yüksek mahkemesi olan Anayasa Mahkemesine başvurusunun önü açıldı. Halkbank, ABD’deki avukatları aracılığıyla 10 Ocak’ta İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi’ne verdiği 20 sayfalık dilekçede, “Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası kapsamında olmasına rağmen” temyiz başvurusu iki kez reddedilen davanın Anayasa Mahkemesi’ne sevkini istedi.

Halkbank, halen bir alt mahkeme olan New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden Rıza Sarraf davasındaki yargı sürecinin, Anayasa Mahkemesi’nin kararına kadar durdurulmasını talep etti. İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi’nin üç hakimi, bugün aldıkları kararla Halkbank’ın Anayasa Mahkemesi’ne başvuruna yeşil ışık yaktı.

Mahkeme ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin kararına kadar bir alt mahkemedeki yargı sürecini de durdurma kararı aldı. Halkbank, mahkemeye sunduğu 20 sayfalık dilekçede, daha önce “Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası” kapsamında benzer davalarda Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararlardan örnekler sundu.

Halkbank, temyiz kararında belirtiği gibi bankanın “Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası” kriterlerinden hiçbirine uymadığı argümanın doğru olmadığını belirterek benzeri kararlardan da örnekler sundu. ABD’nin en yüksek mahkemesi olan Anayasa Mahkemesi’nin Halkbank’ın başvurusunu duruşma takvimine alıp almayacağı ise henüz belli değil. Anayasa Mahkemesi, Halkbank’ın dilekçesini inceledikten sonra kararını verecek.

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