Halkbank'a çalışanlarından destek

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, Halkbank hakkında ABD'de başlatılan yargı sürecini, ülke ekonomisi ve Türkiye Cumhuriyeti'ni hedefleyen uluslararası oyunun bir parçası olarak gördüklerini belirterek, buna tepki göstermek amacıyla sendika yönetimi olarak 41 bin üye adına 41 bin Halkbank hisse senedi satın aldıklarını bildirdi.

Eroğlu, Halkbank hakkında ABD'de başlatılan yargı sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında, "ABD New York Güney Bölgesi Federal Savcılığı tarafından Halkbank'a yönelik ceza davası açılmasını; çalışmakta olduğumuz, ülkemizin köklü kamu bankalarından Halkbank üzerine oynanmak istenen, esasında ülke ekonomimiz ve Türkiye Cumhuriyeti'ni hedefleyen uluslararası oyunun bir parçası olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulunan Eroğlu, bunun daha önce seyirci karşısına çıkan, yazarı, oyuncuları, figüranları, sahnesi ve dekoru aynı oyunun tekrar sahnelenmesinden başka bir şey olmadığını vurguladı.

Bankadaki görevlerini özveriyle, iç hukuk ve uluslararası bankacılık kuralları çerçevesinde yapmakta olduklarını belirten Eroğlu, hiçbir çalışanın Türk bankacılık mevzuatına ve uluslararası bankacılık kurallarına aykırı tek bir işlem gerçekleştirmediğini ifade etti.