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  4. Halkbank’a Davaya Katılmadığı Her Gün İçin Para Cezası İstemi

Halkbank’a Davaya Katılmadığı Her Gün İçin Para Cezası İstemi

21.01.2020 22:55 | Son Güncelleme

Başsavcı Geoffrey Berman, Halkbank’ın katılımı reddetmesi halinde önerilen bir milyon dolarlık cezanın her gün iki katına çıkartılarak katlamalı olarak uygulanmasını talep etti

Halkbank’a Davaya Katılmadığı Her Gün İçin Para Cezası İstemi

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, Halkbank’ın hakkında açılan davaya dahil olmadığı her bir gün için bir milyon dolar para cezasına çarptırılmasını, katılmama konusunda ısrarcı olması halinde para cezasının katlanarak arttırılmasını talep etti.

Başsavcı Geoffrey Berman imzasıyla mahkemeye yapılan başvuruda, Halkbank’ın katılımı reddetmesi halinde önerilen bir milyon dolarlık cezanın her gün iki katına çıkartılarak katlamalı olarak uygulanmasını talep etti.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, mahkemeye bugün yaptığı ekleriyle birlikte yaklaşık 1100 sayfalık başvuruda, Halkbank’ın İran’a yönelik yaptırımların delinmesi konusunda şimdiye kadar sergilediği tutumla yaptırımların delinmesinde odak noktası haline geldiğini belirtti.

Savcılığın mahkemeye sunduğu başvuru dilekçesinde Halkbank’ın eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın suçlu bulunarak hüküm giydiği kaydedildi.

Halkbank’ın İran’a yönelik yaptırımların delinmesi konusunda öncü bir rol üstlendiğini kaydeden savcılık, bankanın Amerika Maliye Bakanlığı’na da yalan söylediği kaydedildi.

Savcılık, Halkbank’ın İran'ın ABD'nin ekonomik yaptırımlarından kurtulmasına yardımcı olduğunu kaydetti. Savcılık, bankanın yaptırımların uygulandığı bu ülkeye yaklaşık 20 milyar dolarlık bir girdinin sağlanmasına aracılık ettiğini belirtti. Halkbank’ın 15 Ekim tarihinde itibaren aleyhlerine açılan davayı kasten görmediği ve adaletten kaçtığı belirtilerek, Halkbank’ın hakkındaki davayı kabul etmeyip adaletten kaçtığı her gün için katlamalı olarak cezalandırılması gerektiğini kaydedildi.

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