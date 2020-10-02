Halkbank’ın ABD'deki Davasının Düşürülmesi Talebine Ret

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden davada Halkbank’ın, davanın düşmesiyle ilgili yaptığı başvurusu reddedildi. Hakim Richard Berman, 16 sayfalık gerekçeli kararında, Halkbank’ın ABD’ye karşı suç işlediğini, yasalara göre kendi mahkemesinde yargılanması gerektiğine hükmetti. Hakim Berman, taraflara elektronik adli sistem aracılığıyla yazılı olarak ilettiği gerekçeli kararında, Halkbank’ın 20 milyar dolar tutarındaki İran hükümeti ve şirketlerinin paralarının uluslararası transferinde aracı olduğunu, bu miktarın bir milyarlık dolarlık bir bölümünün de Amerikan bankaları aracılığıyla transfer edildiğini kaydetti. Hakim Berman, Halkbank’ın yaptığı başvuruda yargılanamayacağı ve davanın düşmesiyle ilgili ortaya koyduğu tüm argümanlara, şimdiye kadar görülen emsal davalarda alınan kararlardan çeşitli örneklerle yanıt verdi. “Rıza Sarraf ve Hakan Atilla aynı gerekçelerle başvurdular reddettim” Hakim Berman, daha önce Rıza Sarraf’ın da davasının düşürülmesiyle ilgili aynı taleplerle başvurduğunu ve o başvuruyu da reddettiğini, daha sonra da Sarraf’ın hakkındaki suçlamaların tamamını kabul ettiğini kaydetti.

Hakim Berman’ın gerekçeli kararında verdiği diğer emsal karar da eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın yargılandığı dava oldu. Hakim Berman, Atilla’nın davasının düşürülmesi için mahkemeye başvuruda bulunduğunu ve bu başvuruyu da reddettiğini ifade etti. Hakim Berman, Atilla’nın 32 ay hapis cezasına çarptırıldığını, daha sonra mahkumiyet kararının bozulması için bir üst mahkemeye başvurduğu, üst mahkemenin de bu talebi kabul etmediğini ve Atilla için kendi verdiği kararı bir kez daha onayladığını belirtti. Halkbank, Amerikan finans sistemini ve New York’taki bankaları İran parası için kullandı Halkbank’ın ABD’de yargılanamayacağı yönündeki argümanla ilgili de yorum yapan Berman, Halkbank’ın şimdiye kadar Amerikan Maliye Bakanlığı’na hem Türkiye’de hem de ABD’de yanlış bilgiler verdiğini belirtti. Halkbank’ın Amerikan finans sistemini kullanarak suç işlediğini, New York’taki bankaları kullanarak bir milyar dolarlık İran parasının transferini sahte işlemlerle gerçekleştirdiğini kaydeden Berman “Halkbank hem Amerika’da hem de New York’ta suç işlemiştir. Yasalar çerçevesinde Amerika’ya karşı suç işleyen bir kurum bu ülkede yargılanır. Yargılanmama dokunulmazlığı söz konusu olamaz. Halkbank’ı yargılamak, tamamen benim mahkememin alanına girer. Hem hukuk sistemi hem de şimdiye kadar esastan alınmış emsal kararlar, Halkbank’ın davasının düşürülmesi, burada yargı muafiyeti, yargı dokunulmazlığı olmadığını bize kanıtlıyor” dedi.